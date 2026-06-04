Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru

Locale 04.06.2026 18:59
Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 4 iunie, pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, care are la dispoziție zece zile pentru a obține sprijinul parlamentar necesar formării unei majorități și învestirii noului Guvern. Șeful statului a subliniat că decizia sa este una de responsabilitate și așteaptă, la rândul său, același nivel de seriozitate din partea clasei politice pentru a asigura stabilitatea guvernării.

Eugen Tomac a afirmat, în urma desemnării sale, că tratează această misiune cu „onoare și responsabilitate”, precizând că își propune formarea unui Executiv alcătuit din specialiști și recâștigarea încrederii publice în instituțiile statului.

„Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem. Cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară: România se află într-un moment care cere, înainte de orice, responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie”, a transmis Tomac.

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