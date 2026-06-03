Promovarea femeilor în funcții de decizie și combaterea stereotipurilor de gen, printre temele centrale ale reuniunii internaționale organizate de Uniunea Interparlamentară

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, participă la Belgrad la Conferința Globală a Femeilor Parlamentar, unul dintre cele mai importante foruri internaționale dedicate promovării participării femeilor în viața politică și în procesul decizional. Evenimentul este organizat de Uniunea Interparlamentară (IPU) și reunește lideri parlamentari, miniștri, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și experți din întreaga lume.

Mircea Govor, prezent la unul dintre cele mai importante foruri internaționale

Alături de lideri parlamentari și reprezentanți ai unor organizații internaționale de prestigiu, deputatul Mircea Govor face parte din delegația României prezentă la Belgrad, unde sunt analizate și dezbătute provocările cu care se confruntă femeile în politică.

Conferința reunește președinți de parlamente, miniștri, parlamentari, reprezentanți ai ONU, UNESCO, UN Women, OSCE și experți internaționali care dezbat combaterea stereotipurilor de gen, violența și dezinformarea din mediul online, precum și măsurile necesare pentru creșterea reprezentării femeilor în funcțiile de conducere.

Tema ediției din acest an este „Promovarea parității: eliminarea barierelor create de stereotipurile de gen și normele sociale negative”, un subiect de actualitate pentru toate democrațiile moderne.

Anda Filip, o performanță istorică pentru România

Un moment deosebit de important pentru România este reprezentat de alegerea Andei Filip în funcția de Secretar General al Uniunii Interparlamentare.

Cu peste 70% din voturile exprimate de parlamentele membre, Anda Filip a devenit prima femeie din istoria acestei organizații, înființată în anul 1889, care ocupă funcția de Secretar General. Alegerea sa reprezintă o recunoaștere a profesionalismului românesc la nivel internațional și o confirmare a contribuției pe care România o aduce diplomației parlamentare mondiale.

În cadrul conferinței, deputatul Mircea Govor a avut o întâlnire separată cu Anda Filip, împreună cu delegația parlamentară a României.

„A fost o întâlnire deosebită, care ne-a oferit prilejul să discutăm despre rolul diplomației parlamentare și despre provocările actuale ale cooperării internaționale. Suntem mândri că o româncă a ajuns într-o asemenea funcție de prestigiu, la conducerea unei organizații care reunește parlamentele a 183 de state din întreaga lume”, a transmis deputatul sătmărean.

Susținerea femeilor în funcții de conducere, o direcție asumată

Mircea Govor a subliniat că tema conferinței reprezintă o direcție pe care a susținut-o constant în activitatea sa politică și administrativă.

Potrivit acestuia, în județul Satu Mare promovarea femeilor în funcții de conducere nu trebuie să rămână un simplu slogan, ci să devină o realitate construită prin încredere, susținere și oportunități concrete.

„În județul Satu Mare am demonstrat că promovarea femeilor în funcții de conducere nu trebuie să fie un simplu slogan, ci o realitate construită prin încredere și susținere concretă”, a afirmat deputatul PSD.

Acesta a evidențiat faptul că astăzi femei tinere ocupă poziții importante în administrația județeană și locală, inclusiv funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare și funcția de viceprimar al municipiului Satu Mare, ambele fiind ocupate de persoane cu vârste sub 40 de ani.

Exemple de succes din județul Satu Mare

Deputatul sătmărean a amintit și de comunitățile conduse cu succes de femei primar, oferind ca exemple administrațiile locale din Negrești-Oaș, Bixad, Tarna Mare și Terebești.

Aurelia Fedorca, la Negrești-Oaș, Cornea Lenuța Titiana, la Bixad, Monica Sobius, la Tarna Mare, și Mariana Avorniciți, la Terebești, reprezintă exemple ale implicării femeilor în administrația publică și în dezvoltarea comunităților locale.

România și Satu Mare, modele de implicare și reprezentare

În viziunea deputatului Mircea Govor, o societate modernă are nevoie de implicarea femeilor în toate structurile de decizie, deoarece diversitatea de idei, experiențe și perspective conduce la decizii mai bune și la comunități mai puternice.

Participarea la Conferința Globală a Femeilor Parlamentar de la Belgrad reconfirmă implicarea României în promovarea egalității de șanse și evidențiază exemplele valoroase pe care județul Satu Mare le oferă în ceea ce privește reprezentarea femeilor în funcții de conducere.

„România și județul Satu Mare au exemple valoroase care merită cunoscute și promovate”, a concluzionat deputatul PSD Mircea Govor.