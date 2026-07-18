



Sala de Conferințe a Primăriei Orașului Ardud a găzduit, sâmbătă, ediția a XV-a a Simpozionului Național de Istorie, un eveniment de prestigiu dedicat cercetării istorice și promovării valorilor culturale românești.

Tema din acest an, „Construcția elitelor. Rolul ASTREI și al Academiei Române în dezvoltarea și consolidarea societății românești”, a reunit istorici, profesori, cercetători și iubitori ai istoriei din întreaga țară.

Invitații de onoare ai manifestării au fost academicianul, prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, și lect. univ. dr. Lucian Turcu, care au susținut prelegeri și au participat la dialoguri cu publicul.

Evenimentul a fost moderat de referentul cultural Ștefan Berci, care a coordonat desfășurarea lucrărilor simpozionului.

Manifestarea s-a bucurat de un interes deosebit, reunind peste 150 de participanți, printre care s-au aflat și delegații din Cernăuți, Ujgorod și Basarabia, fapt ce a conferit evenimentului și o importantă dimensiune internațională.

La finalul simpozionului, primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, le-a înmânat invitaților diplome de apreciere și plachete aniversare, în semn de recunoșștință pentru contribuția adusă la succesul manifestării și pentru implicarea în promovarea istoriei și culturii românești.

Simpozionul Național de Istorie de la Ardud a fost organizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Ardud, al Consiliului Județean Satu Mare și al partenerilor culturali, confirmând încă o dată rolul orașului Ardud ca un important centru al dialogului academic și al promovării patrimoniului istoric.