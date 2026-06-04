Meteorologii avertizează asupra unor averse torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină în mai multe localități din județ

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi seara o avertizare nowcasting Cod Galben pentru mai multe localități din județul Satu Mare, unde sunt așteptate fenomene meteorologice periculoase pe termen scurt.

Avertizarea este valabilă în data de 4 iunie 2026, în intervalul orar 18:50 – 20:00, perioadă în care locuitorii din zonele vizate sunt sfătuiți să fie prudenți și să urmărească informațiile transmise de autorități.

Localitățile aflate sub avertizare

Conform meteorologilor, fenomenele vizate vor afecta localitățile Tășnad, Ardud, Supur, Moftin, Păulești, Beltiug, Viile Satu Mare, Acâș, Socond, Căuaș, Homoroade, Cehal, Terebești, Craidorolț și Săcășeni.

Autoritățile recomandă cetățenilor din aceste zone să evite deplasările neesențiale în timpul manifestării fenomenelor meteo și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor care pot fi afectate de vânt sau grindină.

Averse torențiale și grindină

Potrivit avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie, în zonele vizate se vor semnala averse torențiale care pot acumula local cantități de apă cuprinse între 15 și 25 de litri pe metrul pătrat.

De asemenea, sunt prognozate descărcări electrice frecvente și căderi de grindină de mici dimensiuni, cu diametre estimate între 1 și 1,5 centimetri.

Recomandări pentru populație

Specialiștii recomandă populației să evite adăpostirea sub copaci izolați în timpul furtunilor, să deconecteze aparatele electrice sensibile în cazul descărcărilor electrice intense și să își protejeze autovehiculele, acolo unde este posibil, de eventualele căderi de grindină.

Totodată, cetățenii sunt îndemnați să urmărească actualizările meteorologice și mesajele transmise prin sistemele oficiale de avertizare.

Meteorologii precizează că fenomenele prognozate sunt specifice instabilității atmosferice accentuate și pot avea caracter local, cu intensificări temporare în unele dintre localitățile aflate sub incidența avertizării.