AJF SATU MARE

Lupta pentru titlu rămâne deschisă în Liga a IV-a

- Derby decisiv la Sanislău în acest weekend, în seria B





Finalul sezonului din Liga a IV-a Satu Mare se anunță extrem de interesant, după ce rezultatele înregistrate în weekend au menținut suspansul în ambele serii ale competiției.

În Seria A, atât liderul Voința Lazuri, cât și ocupanta locului secund, Sportul Botiz, au obținut victorii după ce au fost conduse pe tabelă.Succesul echipei din Lazuri a avut însă o importanță mai mare, deoarece a fost obținut pe terenul formației Victoria Apa, ocupanta locului trei. După ce au fost conduși la pauză cu 3–1, jucătorii Voinței au avut o repriză secundă spectaculoasă, marcând de cinci ori fără să primească gol și câștigând cu 6–3.Și Sportul Botiz a reușit să întoarcă rezultatul în deplasarea de la Turț, impunându-se cu 2–1 după ce gazdele au deschis scorul.Până la finalul campionatului mai sunt programate două etape. În runda următoare, Botiz va primi vizita echipei din Apa, în timp ce liderul Lazuri va juca pe teren propriu împotriva formației Dacia Medieșu Aurit.Voința Turț – Sportul Botiz 1–2Victoria Apa – Voința Lazuri 3–6Partida Înfrățirea Tarna Mare – Recolta Dorolț II/Dara a fost amânată.Clasament1.Voința Lazuri – 34 puncte2.Sportul Botiz – 29 puncte3.Victoria Apa – 26 puncte4. Dacia Medieșu Aurit – 26 puncteÎn Seria B, campioana va fi stabilită chiar în această săptămână. Liderul Fröhlich Foieni va evolua pe terenul principalei urmăritoare, Recolta Sanislău, într-un meci care valorează cât un sezon întreg.Înaintea ultimei etape, Foieni ocupă primul loc cu 48 de puncte, având un singur punct avans față de Sanislău, care a acumulat 47 de puncte. Astfel, învingătoarea confruntării directe va pune mâna pe trofeul de campioană a seriei.În etapa precedentă, Foieni s-a impus cu 2–0 la Ciumești, în timp ce Sanislău a câștigat cu același scor pe terenul formației Ghenci 2006.Crasna Moftinu Mic – Kneho Urziceni 6–2Ciumești – Fröhlich Foieni 0–2Schwaben Cămin – Real Andrid 5–5Ghenci 2006 – Recolta Sanislău 0–2Partida Fortuna Căpleni – Someșul Oar a fost amânată.Clasament1.Fröhlich Foieni – 48 puncte2.Recolta Sanislău – 47 puncte3.Crasna Moftinu Mic – 40 puncteÎn play-out-ul Seriei B, Victoria Petrești își continuă parcursul fără greșeală și conduce clasamentul cu maximum de puncte după șase meciuri disputate.În etapa a patra, Vulturii Santău s-a impus în deplasare la Pișcolt, scor 1–0.Clasament play-out1.Victoria Petrești – 18 puncte2.Cetate Ardud – 7 puncte3.Vulturii Santău – 7 puncte4.Unirea Pișcolt – 2 puncteÎn Liga a V-a s-au disputat două partide în etapa a 19-a. Voința Lazuri II/Sărăuad a trecut cu 4–2 de echipa din Săcășeni, iar Viitorul Satu Mare a remizat pe teren propriu cu Voința Babța, scor 2–2.Liderul clasamentului rămâne Prietenia Crucișor, cu 37 de puncte, urmată de Voința Lazuri II/Sărăuad și Viitorul Satu Mare.Se anunță astfel un final de sezon plin de emoții în fotbalul județean sătmărean, cu titluri care încă nu și-au găsit câștigătoarele și cu dueluri decisive programate în următoarele zile.Sâmbătă, 6 iunie:Voinţa Lazuri - Dacia Medieşu AuritORA: 18:30-senioriSportul Botiz - Victoria Apa, amânatVoinţa Turţ - Recolta Dorolț II -Dara, nu se disputăÎnfrăţirea Tarna Mare stăSâmbătă, 6 iunie:Someşul Oar-Ghenci 2006ORA: 18:00-senioriDuminică, 7 iunie:Recolta Sanislău-Frohlich FoieniORA: 18:00-senioriFortuna Căpleni-Kneho UrziceniORA: 18:00-senioriCrasna Moftinu Mic-Schwaben K. CăminORA: 16:00-juniori / 18:00-senioriCiumeşti-Real AndridORA: 16:00-senioriLiga a V-a - Etapa 21Sâmbătă, 6 iunie:Livada - Diferit SMORA: 18:00-senioriDuminică, 7 iunie:Voinţa Babţa - Voinţa Lazuri II BercuORA: 18:00-senioriOlimpia Domăneşti - Il Calcio SMORA: 18:00-senioriDacia Supur stăUgocea Porumbeşti - Performanţa Viile Satu Mare, nu se disputăPlatanul Marna - Prietenia Crucişor, nu se disputăPlatanul Marna şi Ugocea Porumbeşti s-au retras din campionat, punctele acumulate se şterg, conform regulamentului. Clasamentul este afişat pe site-ul AJF.