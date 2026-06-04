AJF SATU MARE
Lupta pentru titlu rămâne deschisă în Liga a IV-a
- Derby decisiv la Sanislău în acest weekend, în seria B
Lupta pentru titlu rămâne deschisă în Liga a IV-a
- Derby decisiv la Sanislău în acest weekend, în seria B
Finalul sezonului din Liga a IV-a Satu Mare se anunță extrem de interesant, după ce rezultatele înregistrate în weekend au menținut suspansul în ambele serii ale competiției.
Voința Lazuri își păstrează avansul în Seria A
În Seria A, atât liderul Voința Lazuri, cât și ocupanta locului secund, Sportul Botiz, au obținut victorii după ce au fost conduse pe tabelă.
Succesul echipei din Lazuri a avut însă o importanță mai mare, deoarece a fost obținut pe terenul formației Victoria Apa, ocupanta locului trei. După ce au fost conduși la pauză cu 3–1, jucătorii Voinței au avut o repriză secundă spectaculoasă, marcând de cinci ori fără să primească gol și câștigând cu 6–3.
Și Sportul Botiz a reușit să întoarcă rezultatul în deplasarea de la Turț, impunându-se cu 2–1 după ce gazdele au deschis scorul.
Până la finalul campionatului mai sunt programate două etape. În runda următoare, Botiz va primi vizita echipei din Apa, în timp ce liderul Lazuri va juca pe teren propriu împotriva formației Dacia Medieșu Aurit.
Liga a IV-a, Seria A – etapa a 19-a
Voința Turț – Sportul Botiz 1–2
Victoria Apa – Voința Lazuri 3–6
Partida Înfrățirea Tarna Mare – Recolta Dorolț II/Dara a fost amânată.
Clasament
1.Voința Lazuri – 34 puncte
2.Sportul Botiz – 29 puncte
3.Victoria Apa – 26 puncte
4. Dacia Medieșu Aurit – 26 puncte
Titlul se decide într-un duel direct în Seria B
În Seria B, campioana va fi stabilită chiar în această săptămână. Liderul Fröhlich Foieni va evolua pe terenul principalei urmăritoare, Recolta Sanislău, într-un meci care valorează cât un sezon întreg.
Înaintea ultimei etape, Foieni ocupă primul loc cu 48 de puncte, având un singur punct avans față de Sanislău, care a acumulat 47 de puncte. Astfel, învingătoarea confruntării directe va pune mâna pe trofeul de campioană a seriei.
În etapa precedentă, Foieni s-a impus cu 2–0 la Ciumești, în timp ce Sanislău a câștigat cu același scor pe terenul formației Ghenci 2006.
Liga a IV-a, Seria B – play-off, etapa a 8-a
Crasna Moftinu Mic – Kneho Urziceni 6–2
Ciumești – Fröhlich Foieni 0–2
Schwaben Cămin – Real Andrid 5–5
Ghenci 2006 – Recolta Sanislău 0–2
Partida Fortuna Căpleni – Someșul Oar a fost amânată.
Clasament
1.Fröhlich Foieni – 48 puncte
2.Recolta Sanislău – 47 puncte
3.Crasna Moftinu Mic – 40 puncte
Victoria Petrești continuă parcursul perfect în play-out
În play-out-ul Seriei B, Victoria Petrești își continuă parcursul fără greșeală și conduce clasamentul cu maximum de puncte după șase meciuri disputate.
În etapa a patra, Vulturii Santău s-a impus în deplasare la Pișcolt, scor 1–0.
Clasament play-out
1.Victoria Petrești – 18 puncte
2.Cetate Ardud – 7 puncte
3.Vulturii Santău – 7 puncte
4.Unirea Pișcolt – 2 puncte
Liga a V-a: Prietenia Crucișor rămâne lider
În Liga a V-a s-au disputat două partide în etapa a 19-a. Voința Lazuri II/Sărăuad a trecut cu 4–2 de echipa din Săcășeni, iar Viitorul Satu Mare a remizat pe teren propriu cu Voința Babța, scor 2–2.
Liderul clasamentului rămâne Prietenia Crucișor, cu 37 de puncte, urmată de Voința Lazuri II/Sărăuad și Viitorul Satu Mare.
Se anunță astfel un final de sezon plin de emoții în fotbalul județean sătmărean, cu titluri care încă nu și-au găsit câștigătoarele și cu dueluri decisive programate în următoarele zile.
Liga a IV-a – Seria A - Etapa 20 (TUR 2)
Sâmbătă, 6 iunie:
Voinţa Lazuri - Dacia Medieşu Aurit
ORA: 18:30-seniori
Sportul Botiz - Victoria Apa, amânat
Voinţa Turţ - Recolta Dorolț II -Dara, nu se dispută
Înfrăţirea Tarna Mare stă
Liga a IV-a – Seria B - etapa 9 (PLAYOFF)
Sâmbătă, 6 iunie:
Someşul Oar-Ghenci 2006
ORA: 18:00-seniori
Duminică, 7 iunie:
Recolta Sanislău-Frohlich Foieni
ORA: 18:00-seniori
Fortuna Căpleni-Kneho Urziceni
ORA: 18:00-seniori
Crasna Moftinu Mic-Schwaben K. Cămin
ORA: 16:00-juniori / 18:00-seniori
Ciumeşti-Real Andrid
ORA: 16:00-seniori
Liga a V-a - Etapa 21
Sâmbătă, 6 iunie:
Livada - Diferit SM
ORA: 18:00-seniori
Duminică, 7 iunie:
Voinţa Babţa - Voinţa Lazuri II Bercu
ORA: 18:00-seniori
Olimpia Domăneşti - Il Calcio SM
ORA: 18:00-seniori
Dacia Supur stă
Ugocea Porumbeşti - Performanţa Viile Satu Mare, nu se dispută
Platanul Marna - Prietenia Crucişor, nu se dispută
Platanul Marna şi Ugocea Porumbeşti s-au retras din campionat, punctele acumulate se şterg, conform regulamentului. Clasamentul este afişat pe site-ul AJF.