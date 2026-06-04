Talna Oraşu Nou și Victoria Carei joacă finala Cupei României!

Sport 04.06.2026 18:47
Talna Oraşu Nou și Victoria Carei joacă finala Cupei României!









AJF SATU MARE
Talna Oraşu Nou și Victoria Carei joacă finala Cupei României
- Careienii revin după 16 ani într-o finală iar campionii din Orașu Nou au șansa unui event, in premieră  

Echipa de fotbal Victoria CSM Carei s-a calificat în finala fazei județene a Cupei României, performanță pe care nu a mai reușit-o de 16 ani. Careienii vor îintalni in marea finală proaspăta campioană a județului, Talna Orasu Nou.

Formația pregătită de antrenorul Zsolt Tabi a evoluat miercuri la Dorolț, în semifinala disputată împotriva echipei Oașul 1969 Negrești-Oaș, finalistă a ediției precedente. Prima repriză a fost una echilibrată, cele două formații intrând la vestiare la egalitate, 1-1. Rareș Nyilvan a deschis scorul pentru careieni în minutul 33, însă Marco Petran a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză, în minutul 45.
După reluarea jocului, Victoria Carei a preluat controlul partidei. Horváth Dávid a readus echipa în avantaj în minutul 51, iar Rareș Nyilvan și-a trecut în cont al doilea gol al meciului în minutul 58. Același Horváth Dávid a închis tabela în minutul 77, stabilind scorul final la 4-1.
Ultima prezență a echipei din Carei într-o finală a Cupei României – faza județeană Satu Mare – datează din anul 2010. Interesant este faptul că și atunci Victoria a trecut în semifinale de echipa din Negrești-Oaș. În finala de atunci, adversara careienilor a fost Someșul Oar.
În ultimul act al competiției, Victoria Carei va întâlni deținătoarea trofeului, Talna Orașu Nou. Campioana județului și-a asigurat calificarea după o victorie categorică, scor 5-0, obținută miercuri la Micula în fața formației Someșul Odoreu.
    Campionii au deschis rapid scorul dupa o faza initiate de veteranul Dutu Demian. Acesta a recuperate la mijlocul terenului si a pasat perfect in careu de unde Maries a inscris  de langa coechipierul sau, Negrean. Negrean a dublat avantajul inainte de pauza. Acesta a marcat pentru 2-0 , cu o lovitura de cap, dupa un corner de pe partea stanga.
    Lipsita de aportul stranierilor, plecati deja in vacanta, echipa din Odoreu a cedat definitive si in partea a doua Talna a mai punctat de trei ori.
Finala Cupei României – faza județeană Satu Mare – se va disputa sâmbătă, de la ora 16:00, pe Stadionul Someșul din Satu Mare.
În deschiderea finalei va avea loc un meci de gală între echipele de juniori U19 ale formațiilor Recolta Dorolț și Oașul 1969 Negrești-Oaș. La finalul acestei partide, tinerii fotbaliști ai Recoltei Dorolț vor primi medaliile de campioni județeni pentru al patrulea an consecutiv, în timp ce echipa din Negrești-Oaș va fi premiată cu medaliile de vicecampioană județeană.

Rezultatele semifinalelor
Victoria Carei – Oașul 1969 Negrești-Oaș 4-1 (1-1)
Marcatori: Rareș Nyilvan (min. 33, 58), Horváth Dávid (min. 51, 77), respectiv Marco Petran (min. 45).
Talna Orașu Nou – Someșul Odoreu 5-0 (2-0)
Marcatori: Alex Mărieș (min. 9, 62), Raul Negreanu (min. 44), Mizsei Zoltán (min. 80, 90).




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