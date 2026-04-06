Mărturisesc că nu
am mai văzut pe viu un concert de pian la șase mâini, așa că am căutat
pe internet și am găsit câteva bucăți muzicale care se pretează la așa
ceva. Este destul de incitant. Dacă vă pasionează această exhibiție,
Filarmonica de Stat Dinu Lipatti din Satu Mare vă invită joi, 9 aprilie,
de la ora 19, în sala de concerte unde soții Manuela și Dragoș
Mihăilescu, alături de fiul lor Ioan ne vor prezenta un „Recital de pian
la două, patru, respectiv șase mâini”.
Programul, pentru care sunt valabile abonamentele cu nr. 37 cuprinde Johann Sebastian Bach/Ferruccio Busoni, Johann Sebastian Bach/György Kurtág, Franz Schubert, Béla Bartók, Constantin Silvestri, Dinu Lipatti, George Enescu și Serghei Rahmaninov. Despre Dragoș puteți citi biografia în numărul nostru din 5 mai 2025 când ne-a vizitat pentru prima oară municipiul, iar pentru Manuela și Ioan vă invit în secțiunea de împrospătare a cunoștințelor muzicale.
Până atunci însă să nu uităm să vă aducem la cunoștință că și marți (astăzi) vom avea un eveniment în sala filarmonicii. Este vorba de un „Recital cameral” susținut de violonistul Remus Azoiței (vezi numărul nostru din 23 februarie 2023) și pianistul Mihai Ungureanu. Dacă Mihai este pentru prima oară pe scena filarmonicii sătmărene, doi dintre discipolii săi au fost prezenți pe scena instituției noastre de cultură. Este vorba despre Adela Liculescu în urmă cu trei ani și de Robert Bașcoveanu acum doar trei săptămâni.
Mihai Ungureanu
Pianistul Mihai Ungureanu a debutat la 16 ani cu Concertul nr.1 de Franz Liszt pe scena Filarmonicii craiovene. Dupa absolvirea Liceului de Arta din Craiova, studiaza la Academia de Muzica din Bucureşti cu Dan Grigore şi Ioana Minei.
Din 1981 susţine o intensa activitate concertistica împreuna cu toate orchestrele simfonice din ţara. Ca solist, interpret de muzica de camera, a concertat în Europa, America de Nord şi de Sud, fosta URSS şi Asia. Este laureat al mai multor competiţii naţionale, iar în 1986 a primit Premiului Criticii Muzicale din România.
A fost mulţi ani la rând director general, director artistic, iar în prezent este solist concertist al Filarmonicii „Oltenia” din Craiova. Pianistul are un repertoriu cuprinzator, atât în genul concertant, cât şi în cel cameral – piese, sonate pentru pian, sonate, trio, cvartete și cvintete cu pian.
Ioan Mihăilescu
Ioan
Mihăilescu a absolvit „Colegiul național de arte Ion Vidu” din
Timișoara, la clasa de pian a profesoarei Lucia Pârvănescu. A continuat
studiile universitare la „Academia națională de muzică Gheorghe Dima”
din Cluj-Napoca, la clasa prof. univ. dr. Csíky Boldizsár (pian), prof.
univ. dr. Vera Negreanu (muzică de cameră) și lect. univ. dr. Aurelian
Băcan (muzică de cameră). În prezent este asistent universitar la
Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara.
Ioan
Mihăilescu este laureat la concursuri naționale și internaționale:
premiul I la „Olimpiada școlară”, premiul II și premiul Carl Filtsch la
„Concursul internaţional Carl Filtsch”, premiul III la „Concursul internațional Giulio Rospigliosi”, Premiul Constantin
Silvestri la „Concursul internațional de pian Târgu Mureș”, premiul
publicului la „Festivalul muzicii maghiare”, premiul I la „Concursul
internațional ProPiano”, premiul I și premiul special la „Concursul
național de interpretare Eduard Caudella” ș.a.
A
susținut concerte și recitaluri solo și în diferite formații de muzică
de cameră atât în țară (Timișoara, București, Cluj-Napoca, Brașov,
Craiova, Sibiu, Sfântu Gheorghe), cât și în străinătate (Germania,
Italia, Elveția, Portugalia, Serbia).
A
participat activ la cursurile de măiestrie ținute de pianiștii Cédric
Pescia, Josu de Solaun, Anna Fedorova, Guillermo Gonzales, Elisabeth
Eschwé, Giorgos Konstantinou, Constantin Sandu și Per Rundberg.
Manuela Iana-Mihăilescu
Prof.univ.dr habil. Manuela Iana Mihăilescu este absolventă a „Conservatorului de muzică Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, specialitatea muzică instrumentală – pian. Este doctor în muzică, titlu obținut la „Universitatea de muzică” din Bucureşti. Are o specializare post-universitară în străinătate, la „Real conservatorio superior de musica” din Madrid (Spania), noiembrie 1993 - ianuarie 1994, specializare în interpretare pianistică şi în muzica spaniolă pentru pian, sub îndrumarea profesorului şi pianistului Guillermo Gonzales.
Este solist onorific al „Filarmonicii Banatul” din Timișoara și director artistic al „Festivalului internațional Zilele Muzicii” la Oravița. În 2014 obține titlului de abilitat (habil.), iar din 2016 este profesor universitar la Universitatea de Vest din Timișoara.
A susținut cursuri de măiestrie pianistică (master class) la: „Conservatorul de muzică” din Guadix (Spania) în 1996, „Conservatorul superior de musica Victoria Eugenia” din Granada (Spania) în 2005, 2006 și 2011, „Conservatorul A. Buzzola” din Adria (Italia) în 2010, „Conservatorul L. Perosi” din Campobasso (Italia) în 2012 și 2013, „Conservatorul A. Campiani” din Mantova, (Italia) în 2014. În plus a susținut cursuri de vară în cadrul Festivalului Zilele Muzicii la Oraviţa din 2008 și până azi, cursuri de măiestrie organizate de Colegiul Național de Artă Ion Vidu din Timișoara în 2015, de Universitatea Agder din Kristiansand (Norvegia) în 2016, de Universitatea MSPU din Moscova (Rusia) în 2018, de OAMK din Oulu (Finlanda) în 2018 și Academia de Muzică P. Vladigherov din Sofia (Bulgaria) în 2019.
Opriți războaiele!