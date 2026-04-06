Programul, pentru care sunt valabile abonamentele cu nr. 37 cuprinde Johann Sebastian Bach/Ferruccio Busoni, Johann Sebastian Bach/György Kurtág, Franz Schubert, Béla Bartók, Constantin Silvestri, Dinu Lipatti, George Enescu și Serghei Rahmaninov. Despre Dragoș puteți citi biografia în numărul nostru din 5 mai 2025 când ne-a vizitat pentru prima oară municipiul, iar pentru Manuela și Ioan vă invit în secțiunea de împrospătare a cunoștințelor muzicale.

Până atunci însă să nu uităm să vă aducem la cunoștință că și marți (astăzi) vom avea un eveniment în sala filarmonicii. Este vorba de un „Recital cameral” susținut de violonistul Remus Azoiței (vezi numărul nostru din 23 februarie 2023) și pianistul Mihai Ungureanu. Dacă Mihai este pentru prima oară pe scena filarmonicii sătmărene, doi dintre discipolii săi au fost prezenți pe scena instituției noastre de cultură. Este vorba despre Adela Liculescu în urmă cu trei ani și de Robert Bașcoveanu acum doar trei săptămâni.

Pentru astăzi sunt valabile abonamentele cu nr. 36 și programul conține: Johann Sebastian Bach ( Ciaccona din partita în re minor pentru vioară solo), Piotr Ilici Ceaikovski ( „Valse – Scherzo” și „Mélodie”), Camille Saint-Saëns (Studiu în formă de vals) în aranjamentul lui Eugène Ysaÿe și Ludwig van Beethoven („ Sonata nr. 9” în la major, dedicație pentru Rodolphe Kreutzer).

Mihai Ungureanu

Pianistul Mihai Ungureanu a debutat la 16 ani cu Concertul nr.1 de Franz Liszt pe scena Filarmonicii craiovene. Dupa absolvirea Liceului de Arta din Craiova, studiaza la Academia de Muzica din Bucureşti cu Dan Grigore şi Ioana Minei.

Din 1981 susţine o intensa activitate concertistica împreuna cu toate orchestrele simfonice din ţara. Ca solist, interpret de muzica de camera, a concertat în Europa, America de Nord şi de Sud, fosta URSS şi Asia. Este laureat al mai multor competiţii naţionale, iar în 1986 a primit Premiului Criticii Muzicale din România.

A fost mulţi ani la rând director general, director artistic, iar în prezent este solist concertist al Filarmonicii „Oltenia” din Craiova. Pianistul are un repertoriu cuprinzator, atât în genul concertant, cât şi în cel cameral – piese, sonate pentru pian, sonate, trio, cvartete și cvintete cu pian.

Ioan Mihăilescu

Ioan Mihăilescu a absolvit „Colegiul național de arte Ion Vidu” din Timișoara, la clasa de pian a profesoarei Lucia Pârvănescu. A continuat studiile universitare la „Academia națională de muzică Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, la clasa prof. univ. dr. Csíky Boldizsár (pian), prof. univ. dr. Vera Negreanu (muzică de cameră) și lect. univ. dr. Aurelian Băcan (muzică de cameră). În prezent este asistent universitar la Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara.

Ioan Mihăilescu este laureat la concursuri naționale și internaționale: premiul I la „Olimpiada școlară”, premiul II și premiul Carl Filtsch la „Concursul internaţional Carl Filtsch”, premiul III la „Concursul internațional Giulio Rospigliosi”, Premiul Constantin Silvestri la „Concursul internațional de pian Târgu Mureș”, premiul publicului la „Festivalul muzicii maghiare”, premiul I la „Concursul internațional ProPiano”, premiul I și premiul special la „Concursul național de interpretare Eduard Caudella” ș.a.

A susținut concerte și recitaluri solo și în diferite formații de muzică de cameră atât în țară (Timișoara, București, Cluj-Napoca, Brașov, Craiova, Sibiu, Sfântu Gheorghe), cât și în străinătate (Germania, Italia, Elveția, Portugalia, Serbia).

A participat activ la cursurile de măiestrie ținute de pianiștii Cédric Pescia, Josu de Solaun, Anna Fedorova, Guillermo Gonzales, Elisabeth Eschwé, Giorgos Konstantinou, Constantin Sandu și Per Rundberg.

Manuela Iana-Mihăilescu Prof.univ.dr habil. Manuela Iana Mihăilescu este absolventă a „Conservatorului de muzică Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, specialitatea muzică instrumentală – pian. Este doctor în muzică, titlu obținut la „Universitatea de muzică” din Bucureşti. Are o specializare post-universitară în străinătate, la „Real conservatorio superior de musica” din Madrid (Spania), noiembrie 1993 - ianuarie 1994, specializare în interpretare pianistică şi în muzica spaniolă pentru pian, sub îndrumarea profesorului şi pianistului Guillermo Gonzales.

