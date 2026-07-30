Un adolescent de 18 ani a ajuns la spital după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe trotineta electrică. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului.

Un tânăr de 18 ani din Halmeu a fost transportat la spital, marți seară, după ce a fost implicat într-un accident în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică pe o stradă din localitate.

S-a dezechilibrat pe trotuar

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, evenimentul s-a produs în jurul orei 18:35, pe strada Eliberării din Halmeu.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit că tânărul circula cu trotineta electrică pe trotuar, iar pe fondul neatenției s-ar fi dezechilibrat și a căzut.

Transportat la spital

În urma impactului cu solul, tânărul a suferit vătămări corporale și a fost preluat de un echipaj medical, fiind transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.