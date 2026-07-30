Deputatul PSD de Satu Mare spune că, în timp ce crescătorii de ovine protestau în stradă, în Comisia pentru Agricultură au fost votate amendamente importante pentru sprijinirea fermierilor români.

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, afirmă că agricultura românească traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani și susține că răspunsul autorităților trebuie să fie reprezentat de măsuri concrete, nu de declarații.

Amendamente pentru sprijinirea fermierilor

Potrivit lui Mircea Govor, în ședința Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, parlamentarii PSD au susținut și au votat amendamente prin care este garantată finanțarea schemelor de ajutor destinate crescătorilor de bovine și suine, prin suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii din Fondul de Rezervă al Guvernului.

„Astăzi, în ședința Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, alături de colegii mei din PSD, am susținut și am votat amendamente importante pentru sprijinirea fermierilor români, într-un moment în care agricultura traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani”, a transmis deputatul.

Sprijin de zeci de milioane de euro

Conform informațiilor prezentate de Mircea Govor, crescătorii din sectorul bovin vor beneficia de un sprijin de 68 de euro pentru fiecare bovină sau bubalină, în cadrul unui buget total de 54,4 milioane de euro.

De asemenea, crescătorii din sectorul suin vor primi 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcului gras și 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție, printr-o schemă de sprijin în valoare de peste 11,5 milioane de euro.

„Fermierii au nevoie de implicare”

Deputatul social-democrat a subliniat că adoptarea acestor amendamente a avut loc în aceeași zi în care crescătorii de ovine protestau în fața DSVSA și a Guvernului, semnalând problemele grave cu care se confruntă.

„În Parlament, noi am ales să răspundem prin măsuri concrete. Cred că fermierii au nevoie mai puțin de declarații și mai mult de implicare. Atunci când agricultura este în criză, prezența și votul contează”, a declarat Mircea Govor.