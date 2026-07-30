





















Turul 3 al Cupei României se va juca pe 12 august de la ora 17,30.









Cupa României: Crișul Sântandrei – Unirea Tășnad 2-1 (1-1)Unirea Tășnad a lăsat o impresie bună în duelul din primul tur al Cupei României , la Sântandrei, chiar dacă a cedat cu 2-1 în fața unei formații experimentate.Cu un lot mult schimbat față de campionatul precedent și fără unul dintre oamenii importanți, Roland Vaida, indisponibil din cauza unei accidentări, echipa pregătită de Mihai Sabău Svegler și Cosmin Iuhas a demonstrat că are potențial, iar tinerețea din lot și-a spus însă cuvântul în momentele decisive.Tășnădenii au început excelent partida și au deschis scorul încă din minutul 10. Ionuț Sălăjan a fost atent după o minge respinsă în lateral de tânărul portar Mark Cioara și a trimis în plasă pentru 0-1, răsplătind startul curajos al Unirii.Gazdele au încercat să răspundă, însă defensiva oaspeților a rezistat bine până în prelungirile primei reprize. În minutul 45+1, după o lovitură liberă executată din partea dreaptă de Mădălin Popa, veteranul Robert Popescu a înscris cu o lovitură de cap și a restabilit egalitatea.Golul victoriei pentru Crișul a venit în minutul 57. Gelu Gitye a centrat din flancul stâng, iar Matei Bodog a anticipat excelent și a trimis în plasă din apropiere pentru 2-1.Până la final, Unirea a încercat să revină în joc, însă lipsa omogenității și experienței și-a spus cuvântul. Pentru staff-ul tehnic, partida, prima oficială din acest sezon, a reprezentat încă un test util în această perioadă de reconstrucție, în care numeroși jucători tineri încearcă să-și câștige locul în echipă.După această perioadă intensă de pregătire, antrenorii Mihai Sabău Svegler și Cosmin Iuhas au decis să nu mai programeze niciun joc de verificare la finalul acestei săptămâni, oferindu-le fotbaliștilor două zile de pauză înaintea reluării antrenamentelor.Crișul Sântandrei: M. Cioara – Al. Blidar (89 A. Chindlea), Y. Ndiesse, M. Kovacs, S. Gondor – C. Cirtea (56 V. Haica), M. Popa, G. Gitye, D. Rusu (83 D. Hașaș) – M. Bodog, R. Popescu. Antrenor: Gheorghe Ghiț.Unirea Tășnad: P. Siwiec – J. Nwankwo, Șt. Funkenhauzer, N. Petran, R. Erdei (78 M. Tempfli), Cl. Băciuț (78 D. Szekely), D. Matei, T. Chira (64 Lăpuște), I. Sălăjan, S. Njie, M. Sanogo (30 Em. Topan). Antrenor: Mihai Sabău Svegler.Au marcat: Robert Popescu (45+1), Matei Bodog (57), respectiv Ionuț Sălăjan (10).CSM Olimpia Satu Mare intră din faza a 3-a a competițieiRămasă singura reprezentantă a județului Satu Mare în Cupa României, CSM Olimpia va intra în competiție abia în turul 3.Retrogradată în această vară din eșalonul doi, echipa sătmăreană nu a fost inclusă de FRF la tragerea la sorți ce a avut loc joi la Casa Fotbalului.Iată câteva din jocurile din zona noastră din turul 2 al Cupei României. Partidele sunt programate miercuri 5 august de la ora 17.30:CSM Sighet- Minaur Baia Mare, Lotus Felix- Crișul Sântandrei, CS Timișul Șag, Unirea Sântna, Viitorul Cluj-SCM Zalău, CIL Blaj- ACS Mediaș.