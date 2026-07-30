Destinații de weekend

Breb, satul în care timpul parcă s-a oprit. Destinația de poveste aflată la doar două ore de Satu Mare

La doar 109 kilometri de Satu Mare, o călătorie de aproximativ două ore cu mașina îi poartă pe turiști într-un loc unde tradițiile sunt încă respectate, casele din lemn spun povești de sute de ani, iar liniștea este întreruptă doar de cântecul păsărilor și de clinchetul tălăngilor. Breb, unul dintre cele mai cunoscute sate din Maramureșul Istoric, este locul ideal pentru un sfârșit de săptămână petrecut departe de agitația orașului.

În ultimii ani, Brebul a devenit una dintre cele mai apreciate destinații turistice din România. Deși este un sat cu puțin peste câteva sute de gospodării, faima lui a depășit de mult granițele țării. Vizitatori din Europa, America sau Asia ajung aici în fiecare sezon pentru a descoperi farmecul autentic al vieții maramureșene și pentru a experimenta un stil de viață pe care multe comunități l-au pierdut odată cu trecerea timpului.

Situat la poalele Munților Gutâi, în comuna Ocna Șugatag, Brebul impresionează încă de la intrare. Ulițele liniștite, porțile înalte din stejar sculptate manual, fânețele întinse și dealurile verzi creează impresia că ai pășit într-o altă epocă. Nu este întâmplător faptul că numeroase publicații internaționale au inclus satul pe lista celor mai frumoase locuri rurale din Europa, iar fotografii și documentariști revin aici an de an pentru a surprinde frumusețea peisajelor și autenticitatea oamenilor.

Un sat în care tradițiile încă trăiesc

Spre deosebire de multe alte localități, în Breb tradițiile nu sunt prezentate doar pentru turiști, ci fac parte din viața de zi cu zi. În zilele de sărbătoare, localnicii îmbracă portul popular, merg la biserică și păstrează obiceiuri moștenite de la bunici și străbunici. În gospodării se lucrează încă după ritmul anotimpurilor, iar multe familii produc pâine în cuptoare tradiționale, prepară brânzeturi, afumături și dulcețuri după rețete vechi.

Vizitatorii sunt impresionați de ospitalitatea oamenilor, care îi întâmpină cu zâmbetul pe buze și sunt întotdeauna dispuși să povestească despre istoria satului sau despre meșteșugurile care se mai practică și astăzi. Nu de puține ori, turiștii sunt invitați să guste din produsele pregătite în gospodării sau să participe la activitățile specifice vieții de la sat.

Biserica de lemn – o comoară veche de aproape patru secole

Printre cele mai importante obiective turistice se numără Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, ridicată în anul 1622 și înscrisă pe lista monumentelor istorice. Edificiul impresionează prin arhitectura specifică Maramureșului și prin turnul său construit în anul 1531, considerat cel mai vechi turn de lemn păstrat în România.

În interior, vizitatorii descoperă picturi murale realizate în secolul al XVII-lea și icoane vechi de aproape 400 de ani. Deși o parte dintre picturi s-au estompat odată cu trecerea timpului, frumusețea și valoarea lor artistică rămân impresionante. Atmosfera din biserică este una aparte, iar liniștea locului îi îndeamnă pe mulți să petreacă câteva momente în reculegere.

Porțile maramureșene, adevărate opere de artă

Un alt simbol al satului sunt porțile tradiționale din lemn. Fiecare gospodărie pare să spună o poveste prin sculpturile atent realizate de meșterii populari. În trecut, dimensiunea și bogăția ornamentelor reprezentau statutul social al proprietarului, iar această tradiție s-a păstrat până astăzi.

Cele mai întâlnite motive decorative sunt funia răsucită, simbol al infinitului și al legăturii dintre cer și pământ, arborele vieții, soarele, rozetele și motivele vegetale. Realizarea unei asemenea porți presupune sute de ore de muncă și multă pricepere, motiv pentru care ele sunt considerate adevărate capodopere ale artei populare românești.

Un muzeu în aer liber

Cea mai frumoasă modalitate de a descoperi Brebul este plimbarea pe jos. Fiecare uliță oferă un peisaj diferit, iar casele tradiționale din lemn, acoperite cu șindrilă, păstrează farmecul arhitecturii de odinioară. Curțile sunt pline de flori, iar grădinile și livezile completează imaginea unui sat în care natura și omul trăiesc în armonie.

Dimineața, satul este animat de gospodarii care merg la câmp sau își îngrijesc animalele, iar seara liniștea se așterne peste dealuri. Pentru cei obișnuiți cu zgomotul orașului, această atmosferă reprezintă una dintre cele mai apreciate experiențe.

Gustul autentic al Maramureșului

O vizită în Breb nu poate fi completă fără o experiență culinară autentică. Pensiunile și restaurantele locale pun pe masă preparate tradiționale pregătite din ingrediente produse chiar în gospodăriile din sat. Balmoșul, sarmalele, ciorbele, plăcintele, cozonacii și brânzeturile de casă sunt doar câteva dintre bunătățile care îi cuceresc pe turiști.

Aventură și relaxare în mijlocul naturii

Breb este o destinație ideală și pentru iubitorii de natură. Împrejurimile satului oferă numeroase trasee pentru drumeții și ciclism, iar bicicletele pot fi închiriate chiar din localitate. Cărările care urcă spre Munții Gutâi dezvăluie panorame spectaculoase asupra întregii zone Mara–Cosău.

La doar câțiva kilometri se află Ocna Șugatag, renumită pentru lacurile și băile cu apă sărată, perfecte pentru relaxare după o zi petrecută în natură. Tot în apropiere pot fi vizitate Mănăstirea Bârsana, Cimitirul Vesel de la Săpânța sau Sighetu Marmației, ceea ce face ca un weekend în Breb să poată fi completat cu numeroase alte obiective turistice.

De ce aleg tot mai mulți oameni Brebul?

Farmecul satului este atât de puternic încât nu doar turiștii se îndrăgostesc de el. În ultimii ani, numeroși români și străini au ales să cumpere case în Breb și să se stabilească aici, atrași de liniște, de apropierea de natură și de comunitatea primitoare. Multe dintre vechile gospodării au fost restaurate cu respect pentru arhitectura tradițională și transformate în pensiuni sau locuințe de vacanță.

Această dezvoltare s-a făcut fără a distruge identitatea satului, motiv pentru care Brebul continuă să fie un exemplu de echilibru între turism și conservarea patrimoniului.





























































