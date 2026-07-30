Finanțări nerambursabile pentru cultură, sport și tineret

Locale 30.07.2026 18:29
Finanțări nerambursabile pentru cultură, sport și tineret
Consiliul Județean Satu Mare a finalizat procedura de selecție a proiectelor depuse în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice, acordând sprijin pentru 33 de proiecte din domeniile cultură, tineret și sport, în valoare totală de 669.800 de lei.

În domeniul culturii au fost aprobate spre finanțare un proiect de mare anvergură și alte 19 proiecte, pentru care a fost alocată suma totală de 450.000 de lei.

Pentru activitățile de tineret au fost selectate două proiecte, care vor beneficia de o finanțare totală de 19.800 de lei.

În domeniul sportului, 11 asociații și cluburi sportive au obținut finanțare nerambursabilă, în valoare totală de 200.000 de lei.

Rapoartele de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, care cuprind punctajele obținute, sumele acordate fiecărei organizații, precum și activitățile finanțate, pot fi consultate la adresa: https://www.cjsm.ro/finantari-nerambursabile-2026.
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