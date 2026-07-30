Artiști, spectacole de stradă, magie, ateliere pentru copii și Muzeul Țării Oașului deschis în fiecare seară îi așteaptă pe vizitatori în centrul orașului.

Negrești-Oaș devine, în perioada 31 iulie – 2 august, gazda unuia dintre cele mai așteptate evenimente ale verii. Street Festival, ajuns la cea de-a doua ediție, promite trei seri pline de muzică, spectacole stradale, artă și voie bună, în Piața Centrală, începând cu ora 19:00.

Artiști, acrobați și spectacole impresionante

Publicul va avea parte de un program variat, în care muzica pop-rock se va îmbina cu momente spectaculoase de artă stradală. Pe scenă vor urca Alessio Bocrici, Diana Dobocan, Mic Chelsea, Alexandra Sorian și Maria Atallah.

Atmosfera va fi completată de artiștii de la Check All Art Timișoara, care vor aduce personaje pe picioroange, marionete gigant, statui vivante, acrobați și jongleri cu foc, transformând centrul orașului într-un adevărat spectacol în aer liber.





Cei mici vor avea la dispoziție ateliere dedicate, iar iubitorii de divertisment vor putea urmări Comedy Magic Show, susținut de magicianul Andrei Babici.

Muzeul Țării Oașului își deschide porțile

Pe întreaga durată a festivalului, Muzeul Țării Oașului va fi deschis în fiecare seară pentru vizitare. Oaspeții vor putea descoperi Expoziția Etnografică Permanentă și Galeria de Artă, într-o inițiativă care îmbină divertismentul cu promovarea patrimoniului cultural al zonei.

Trei zile în care cultura și distracția se întâlnesc

Organizat de Walter Amusements, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Negrești-Oaș și al Casei Orășenești de Cultură, Street Festival își propune să aducă împreună localnici și turiști într-o atmosferă de sărbătoare, unde muzica, gastronomia, spectacolele și tradițiile Țării Oașului se completează reciproc.





Timp de trei seri, centrul orașului Negrești-Oaș se va transforma într-un spațiu al bucuriei, creativității și întâlnirilor pentru toate vârstele.