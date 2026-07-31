Inspectorii sanitar-veterinari au verificat 91 de unități alimentare într-o săptămână. Două unități au fost sancționate pentru nerespectarea normelor de igienă și siguranță alimentară.

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au desfășurat, în perioada 24–31 iulie 2026, o amplă acțiune de control în domeniul siguranței alimentare, efectuând 91 de verificări la operatori economici din întreg județul.

Controale în restaurante, magazine și piețe

Acțiunile de control au vizat abatoare, unități de procesare a cărnii și laptelui, hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentare, restaurante, cantine, baruri, laboratoare de cofetărie, chioșcuri școlare, magazine alimentare și de legume-fructe, brutării, unități de producție alimentară și depozite.

Inspectorii au verificat respectarea normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aplicarea procedurilor HACCP și modul în care operatorii economici își desfășoară programele de autocontrol.

Două amenzi, în valoare totală de 11.200 de lei

În urma neregulilor constatate, inspectorii DSVSA au aplicat două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 11.200 de lei.

Cea mai mare amendă, de 10.000 de lei, a fost aplicată unui restaurant, iar o cantină a fost sancționată cu 1.200 de lei, pentru nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și comercializare a alimentelor, precum și a echipamentelor și ustensilelor utilizate.

Verificările continuă în zonele de agrement

Reprezentanții DSVSA Satu Mare anunță că acțiunile de control vor continua în perioada următoare, cu accent pe unitățile din zonele de agrement și pe operatorii din alimentația publică care prepară și livrează hrană către creșe, grădinițe și alte instituții.

Totodată, odată cu revenirea temperaturilor caniculare, inspectorii acordă o atenție sporită automatelor de vânzare a laptelui, verificând condițiile de funcționare, aprovizionare, depozitare și comercializare a laptelui crud, pentru protejarea sănătății consumatorilor.