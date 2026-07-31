După apariția unui focar de Pestă a Micilor Rumegătoare în județul Mureș, autoritățile sanitar-veterinare au instituit măsuri stricte la nivel național. În județul Satu Mare continuă controalele, iar transporturile ilegale de animale vor fi confiscate.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare anunță că Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a instituit măsuri de urgență pe întreg teritoriul României, după confirmarea unui focar de Pestă a Micilor Rumegătoare (PMR) la ovine din județul Mureș.

Carantină de 30 de zile pentru ovine și caprine

În baza Deciziei nr. 1 a Centrului Național de Combatere a Bolilor, ANSVSA a instituit carantină internă pentru o perioadă de 30 de zile în cazul ovinelor și caprinelor. Măsurile sunt aplicate în contextul riscului epidemiologic generat de apariția bolii și al evoluției focarelor de Pestă Porcină Africană.

Autoritățile le solicită crescătorilor să respecte cu strictețe normele de biosecuritate și să anunțe imediat medicii veterinari dacă observă semne de boală sau mortalitate la animale.

Confiscarea animalelor transportate ilegal

DSVSA avertizează că transporturile de animale fără documente sanitar-veterinare sau efectuate cu mijloace de transport neautorizate vor fi sancționate sever. Pe lângă amenzi, autoritățile vor dispune confiscarea animalelor și a mijlocului de transport.

Amenzi după controalele din județ

În perioada 24–31 iulie, medicii veterinari oficiali au efectuat 87 de controale în exploatații profesionale și gospodării, piețe, cabinete și farmacii veterinare din județul Satu Mare.

În urma verificărilor au fost aplicate trei amenzi, în valoare totală de 3.600 de lei, toate pentru vânzarea sau înstrăinarea animalelor fără documentele prevăzute de legislația sanitar-veterinară.

Vigilentă și din cauza febrei aftoase

DSVSA Satu Mare atrage atenția și asupra evoluției focarelor de febră aftoasă din Cipru și Grecia, solicitând fermierilor și operatorilor din sectorul zootehnic să intensifice măsurile de supraveghere și biosecuritate.

Autoritățile recomandă monitorizarea permanentă a stării de sănătate a bovinelor, ovinelor, caprinelor și porcinelor, raportarea imediată a oricărei suspiciuni de boală și limitarea accesului persoanelor și vehiculelor neautorizate în exploatațiile de animale.