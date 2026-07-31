În seara zilei de 30 iulie, în jurul orei 22.15, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un transformator electric de mare capacitate, amplasat în incinta unui operator economic din Parcul Industrial Sud, municipiul Satu Mare.





La locul solicitării au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică și un echipaj de prim ajutor, încadrate de 15 cadre militare. Totodată, având în vedere natura evenimentului, a fost solicitată intervenția echipei operatorului de distribuție a energiei electrice pentru asigurarea condițiilor de siguranță pe timpul misiunii.





La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la un transformator electric de mare capacitate, existând riscul de propagare către halele de producție din imediata vecinătate. Datorită intervenției prompte și eficiente a pompierilor, incendiul a fost localizat și lichidat în cel mai scurt timp, împiedicând extinderea acestuia.





În urma incendiului a fost afectată o încăpere cu o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, în care era amplasat panoul electric aferent instalației, fără ca flăcările să se propage la halele de producție sau la alte obiective din incinta operatorului economic.





La intervenție au fost prezenți inspectorul șef al ISU Satu Mare și prefectul județului, care au monitorizat desfășurarea misiunii.





Intervenția rapidă a pompierilor a limitat efectele incendiului și a eliminat pericolul de propagare, contribuind la protejarea bunurilor materiale. Evenimentul nu s-a soldat cu victime.





Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit electric.







