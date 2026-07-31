Festivaluri, târguri și spectacole vor anima sfârșitul de săptămână în județ, iar jandarmii sătmăreni vor acționa pentru ca toate evenimentele să se desfășoare în deplină siguranță.

Primul weekend din luna august aduce un program bogat de manifestări cultural-artistice în județul Satu Mare. De la sărbători locale și târguri tradiționale până la evenimente organizate în centrul municipiului reședință de județ, mii de sătmăreni sunt așteptați să participe la activitățile pregătite în mai multe localități.

Pentru ca aceste manifestări să se desfășoare fără incidente, Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare a anunțat că va mobiliza efective în teren, care vor acționa împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și în cooperare cu organizatorii pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Jandarmii, prezenți la cele mai importante evenimente ale weekendului

În perioada 1–2 august 2026, jandarmii sătmăreni vor fi prezenți la „Zilele Comunei Orașu Nou”, eveniment organizat în centrul localității Orașu Nou. Misiunea acestora va fi aceea de a asigura un climat de ordine și siguranță publică pe întreaga durată a manifestărilor, astfel încât participanții să se poată bucura de program în cele mai bune condiții.

Tot sâmbătă, 1 august, efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare vor acționa și la „Târgul din Deal”, ediția a II-a, organizat în localitatea Bârsău de Sus. Prezența jandarmilor are rolul de a preveni producerea faptelor antisociale și de a asigura protecția tuturor celor care vor participa la eveniment.

De asemenea, în aceeași zi, începând cu ora 17.00, jandarmii vor fi prezenți și în Piața Libertății din municipiul Satu Mare, unde va avea loc evenimentul „Intooit”, unul dintre punctele de atracție ale acestui sfârșit de săptămână.

Misiunea: prevenirea incidentelor și protejarea participanților

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, obiectivul principal al misiunilor este prevenirea și descurajarea faptelor antisociale, protejarea participanților, menținerea ordinii publice și intervenția promptă în situațiile care ar putea afecta buna desfășurare a manifestărilor.

Prin prezența în teren, jandarmii urmăresc ca toate evenimentele să se desfășoare într-o atmosferă liniștită și sigură, oferind participanților posibilitatea de a se bucura de momentele festive fără griji.

Recomandări pentru un weekend fără incidente

Pentru evitarea unor situații neplăcute, jandarmii le recomandă tuturor participanților să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine, să manifeste un comportament civilizat și să evite implicarea în conflicte.

Totodată, părinții sunt sfătuiți să își supravegheze cu atenție copiii, iar participanții să acorde o atenție sporită bunurilor personale.

În cazul în care observă fapte antisociale sau persoane aflate în dificultate, cetățenii sunt îndemnați să solicite sprijinul celui mai apropiat echipaj de jandarmi sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare subliniază că respectarea recomandărilor și colaborarea cu forțele de ordine reprezintă elemente esențiale pentru prevenirea incidentelor și pentru desfășurarea în condiții optime a tuturor manifestărilor programate în acest weekend, unul dintre cele mai bogate în evenimente din această vară în județul Satu Mare.



