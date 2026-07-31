La doar 4 ani și jumătate, Iulia Oșan face primii pași spre o carieră artistică

Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV continuă să susțină și să promoveze tinerele talente ale județului Satu Mare, iar de această dată vă prezentăm povestea unei fetițe care, în ciuda vârstei fragede, reușește să impresioneze prin talentul, naturalețea și emoția pe care le transmite de fiecare dată când urcă pe scenă.

Iulia Oșan, din Poiana Codrului, are doar patru ani și jumătate, însă muzica face deja parte din viața ei. Primele apariții scenice au avut loc la vârsta de trei ani și jumătate, când a participat la Festivalul Insieme de la Baia Mare, unde a obținut Premiul al II-lea. Un an mai târziu, munca, talentul și încrederea în propriile forțe au fost răsplătite cu Premiul I la același festival, o performanță care confirmă evoluția sa artistică.





Deși este încă la început de drum, Iulia demonstrează că talentul nu ține cont de vârstă. Cu o voce curată și o sensibilitate aparte, micuța artistă pășește pe scenă cu naturalețe, reușind să cucerească publicul prin sinceritatea interpretării sale. Nu cântă doar notele unei melodii, ci transmite bucurie, emoție și iubirea pentru muzică, iar fiecare apariție este o dovadă că visele mari pot începe cu pași mici.

Repertoriul Iuliei este orientat în special spre muzica ușoară, gen în care se simte cel mai bine și în care își dezvoltă calitățile vocale. În același timp, face primii pași și în muzica populară, descoperind frumusețea folclorului românesc și a tradițiilor autentice codrenești.





În spatele evoluției sale se află o familie care îi este alături la fiecare pas. Tatăl său, Mihai Oșan a înființat la Poiana Codrului o școală dedicată studiului muzicii ușoare și muzicii populare, oferind copiilor din zonă șansa de a-și descoperi și dezvolta talentul. Alături de mama sa, Alexandra Oșan, întreaga familie o susține pe Iulia în drumul pe care și l-a ales, încurajând-o să își urmeze visul de a deveni artist.





Povestea Iuliei Oșan este încă la început, însă fiecare concurs, fiecare melodie și fiecare încurajare primită reprezintă o nouă filă într-un drum care se anunță promițător. Cu muncă, perseverență și aceeași bucurie cu care urcă astăzi pe scenă, micuța artistă are toate șansele să își transforme visul în realitate.

Gazeta de Nord Vest îi urează mult succes Iuliei Oșan și felicită familia pentru implicarea și dedicarea cu care îi susține talentul. Suntem convinși că vom mai auzi de această fetiță talentată din Poiana Codrului și că numele ei va fi tot mai des rostit pe scenele concursurilor și festivalurilor din România.