Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare se află în stare de mobilizare după ce județul a intrat, începând de vineri, sub incidența unui Cod Portocaliu de caniculă , avertizare valabilă în perioada 31 iulie, ora 10.00 – 2 august, ora 10.00 . Meteorologii anunță temperaturi maxime de 37–38 de grade Celsius , iar riscul producerii incendiilor de vegetație este unul foarte ridicat.

Primele efecte ale valului de căldură nu au întârziat să apară, pompierii fiind solicitați să intervină atât pentru stingerea unor incendii de vegetație uscată, cât și pentru prevenirea unui posibil incendiu într-un apartament din municipiul Satu Mare.

Două incendii de vegetație, alimentate de temperaturile extreme

Pe fondul caniculei și al vegetației puternic uscate, pompierii sătmăreni au fost solicitați să intervină aproape simultan la două incendii de vegetație uscată.

Primul incendiu s-a manifestat în localitatea Gelu, pe strada Principală, unde un echipaj al Detașamentului de Pompieri Satu Mare a intervenit cu o autospecială de stingere și cinci cadre militare.

La misiune au participat și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Terebești, sprijiniți de mai mulți cetățeni din localitate, care au contribuit la limitarea propagării focului.

Cel de-al doilea incendiu a izbucnit între localitățile Carei și Moftin, unde un echipaj al Detașamentului de Pompieri Carei, format din cinci militari și o autospecială de stingere, a acționat pentru localizarea și lichidarea flăcărilor.

Pompierii fac apel la responsabilitate

În contextul avertizării meteorologice de Cod Portocaliu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” atrage atenția că riscul izbucnirii incendiilor este extrem de ridicat și le recomandă cetățenilor să manifeste maximă prudență.

Salvatorii îi sfătuiesc pe oameni să nu utilizeze focul deschis pentru arderea vegetației uscate sau a resturilor vegetale, să nu arunce țigări aprinse pe terenurile acoperite cu iarbă uscată și să anunțe imediat orice incendiu observat, apelând numărul unic de urgență 112.

Totodată, având în vedere temperaturile foarte ridicate, populația este îndemnată să evite deplasările și activitățile fizice intense între orele 11.00 și 18.00, să consume suficiente lichide, să poarte haine lejere și deschise la culoare și să acorde o atenție deosebită copiilor, persoanelor vârstnice și celor care suferă de afecțiuni cronice.

Un avertisment ferm este adresat și conducătorilor auto: copiii și animalele de companie nu trebuie lăsate niciodată în autoturisme parcate, nici măcar pentru perioade foarte scurte, deoarece temperaturile din interiorul vehiculelor pot deveni rapid periculoase.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare rămâne mobilizat pentru gestionarea tuturor situațiilor de urgență generate de valul de căldură și face apel la spiritul civic al cetățenilor, astfel încât riscurile provocate de temperaturile extreme să fie reduse la minimum.