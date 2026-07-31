Un bărbat de 38 de ani este cercetat penal după ce a fost depistat conducând un autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat. În paralel, polițiștii sătmăreni au desfășurat ample acțiuni în întreg județul, soldate cu sute de sancțiuni și amenzi de peste 110.000 de lei.

Un nou caz de nerespectare a legislației rutiere a fost înregistrat în municipiul Satu Mare, unde un bărbat s-a urcat la volan, deși avea suspendat dreptul de a conduce. Descoperirea a fost făcută de polițiștii rutieri în timpul unei acțiuni de control desfășurate în noaptea de joi spre vineri.

În același timp, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a continuat activitățile de prevenire și combatere a faptelor antisociale și a abaterilor la regimul circulației, bilanțul unei singure zile fiind de peste 300 de sancțiuni contravenționale.

Oprit în trafic pe strada Afinelor

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, în data de 31 iulie, în jurul orei 00.12, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Afinelor, din municipiu.

La volan se afla un bărbat în vârstă de 38 de ani, domiciliat în Satu Mare.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că acesta avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

Peste 300 de sancțiuni aplicate în doar o zi

Pe lângă acest caz, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în cursul zilei de 30 iulie, ample activități pentru menținerea ordinii și siguranței publice în întreg județul.

În cadrul acțiunilor destinate prevenirii faptelor antisociale au fost aplicate peste 50 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 21.000 de lei.

Totodată, polițiștii care au acționat pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier au constatat numeroase încălcări ale legislației rutiere, aplicând peste 250 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 90.000 de lei.

Acțiunile preventive continuă

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare precizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul lor fiind prevenirea faptelor antisociale, creșterea gradului de disciplină în trafic și reducerea riscului producerii accidentelor rutiere.

Polițiștii reamintesc tuturor participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație și a măsurilor dispuse de autorități contribuie în mod direct la siguranța tuturor celor care folosesc drumurile publice.

De asemenea, în cazul bărbatului cercetat penal, sunt aplicabile toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, acesta beneficiind de prezumția de nevinovăție pe întreaga durată a procesului penal.