Bătrână de 84 de ani, tâlhărită în propria locuință. Un bărbat mascat ar fi amenințat-o cu un pistol și i-ar fi furat bijuteriile

Locale 12.08.2026 12:23
Bătrână de 84 de ani, tâlhărită în propria locuință. Un bărbat mascat ar fi amenințat-o cu un pistol și i-ar fi furat bijuteriile


Un caz grav este cercetat de procurorii din Satu Mare. Un bărbat este acuzat că ar fi pătruns mascat în locuința unei femei de 84 de ani, ar fi amenințat-o cu un pistol și ar fi agresat-o pentru a-i fura bijuteriile din aur. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri, 12 august, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, procurorul de caz a dispus, în data de 11 august 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat, cercetat pentru tâlhărie calificată.

Anchetatorii susțin că bărbatul, având fața mascată, ar fi escaladat gardul împrejmuitor al unui imobil și ar fi pătruns fără drept și fără consimțământ în locuința unei femei în vârstă de 84 de ani.

Profitând de starea de vulnerabilitate a femeii, cauzată de vârsta înaintată, acesta ar fi amenințat-o cu un pistol și ar fi tras-o pe victimă de păr. Ulterior, i-ar fi smuls de la urechi o pereche de cercei din aur, cu o greutate de aproximativ 4,78 grame.

În urma agresiunii, femeia a suferit leziuni traumatice care necesită, potrivit anchetatorilor, 5-6 zile de îngrijiri medicale.

Bărbatul este acuzat că, în aceeași împrejurare, ar fi sustras din locuința victimei și două telefoane mobile.

Procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a inculpatului, iar propunerea a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți. Astfel, bărbatul a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs fapta.

Reprezentanții Parchetului precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale și arestarea preventivă nu înlătură principiul prezumției de nevinovăție.

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