Bud Tower, un nou ansamblu rezidențial în Satu Mare. Apartamente cu 2 și 3 camere

Locale 12.08.2026 11:37
Bud Tower, un nou ansamblu rezidențial în Satu Mare. Apartamente cu 2 și 3 camere

🏙️ Ești în căutarea unui apartament nou sau a unei investiții sigure?
 Alege Bud Tower – un ansamblu rezidențial modern, conceput pentru un stil de viață confortabil și pentru o investiție de viitor.
✨ Apartamente noi cu 2 și 3 camere
✨ Terase spațioase
✨ Parcări subterane și exterioare
✨ Avans începând de la doar 15%
📍 Str. Nicolae Golescu nr. 43, Satu Mare
🗓️ Termen estimat de finalizare: 2027
📞 Programează o prezentare și află toate detaliile:
📲 0740088613 | 0744507013 | 0740088612

Bud Tower – eleganță, confort și o locație de excepție.


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