🏙️ Ești în căutarea unui apartament nou sau a unei investiții sigure?
Alege Bud Tower – un ansamblu rezidențial modern, conceput pentru un stil de viață confortabil și pentru o investiție de viitor.
✨ Apartamente noi cu 2 și 3 camere
✨ Terase spațioase
✨ Parcări subterane și exterioare
✨ Avans începând de la doar 15%
📍 Str. Nicolae Golescu nr. 43, Satu Mare
🗓️ Termen estimat de finalizare: 2027
📞 Programează o prezentare și află toate detaliile:
📲 0740088613 | 0744507013 | 0740088612
Bud Tower – eleganță, confort și o locație de excepție.