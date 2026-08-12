Meniul zilei la Restaurant Someșul: preparate pentru toate gusturile, la doar 32 de lei Locale • 12.08.2026 10:44 Distribuie: Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te Acasa Locale Meniul zilei la Restaurant Someșul: preparate pent... Articole Similare Locale Bud Tower, un nou ansamblu rezidențial în Satu Mare. Apartamente cu 2 și 3 camere acum 1 minut Locale Investiție de aproape 3,8 milioane de lei la Spitalul Județean Satu Mare. 129 de echipamente IT și noi sisteme digitale acum 57 minute Locale SĂRBĂTOARE. Zilele Orașului Ardud 2026: Antonia, VUNK și Vlăduța Lupău, trei seri de senzație la poalele Cetății! acum 3 ore Locale SPECTACOL. Ștefan Bănică și Lavinia Goste, întâlnire de senzație la Tășnad! Două nume uriașe fac spectacol la Tășnadul Estival acum 3 ore Locale Țara Oașului, ținutul unde munții păstrează povești acum 14 ore Locale FOTO. Oșancă dispărută de acasă, căutate de rude și poliție acum 16 ore Ultimele Articole Bursa zvonurilor Început de august… cu ochii după ochelari! acum 13 ore Sport Pasiunea nu ia vacanță la Supur! Seniorii intră în cantonament acum 14 ore Sport Floretiștii sătmăreni, în linie dreaptă spre noul sezon! acum 14 ore Sport Minaur și Olimpia se întâlnesc sub Dealul Florilor acum 14 ore Locale INCENDIU. Flăcările au făcut prăpăd la Boghiș! Un om a fost ars, iar 8 porci și un vițel au fost salvați în ultima clipă acum 18 ore Locale ATENȚIE, Polițiștii sătmăreni trag un semnal de alarmă pentru șoferi: câteva reguli simple pot face diferența între o călătorie și o tragedie acum 18 ore Cele mai citite 1 Au venit oșenii acasă… 2 SPECTACOL. S-a aflat programul complet al Sărbătorii Castanelor 2026! Andra, Paraziții, Irina Rimes, Killa Fonic, Zdob și Zdub și Fuego vin la Baia Mare 3 Întreruperi programate de energie electrică în mai multe localități din județul Satu Mare. Distribuție Energie Electrică România anunță lucrări la rețea 4 „Licee-fantomă” în Satu Mare? Absolvenții de clasa a VIII-a fug de liceele tehnologice 5 GASTRONOMIE Se încing ceaunele la Satu Mare! Concursul „Veress Ádám” revine cu preparate spectaculoase, premii și un jurat de renume Din aceeași categorie Bud Tower, un nou ansamblu rezidențial în Satu Mare. Apartamente cu 2 și 3 camere acum 1 minut Investiție de aproape 3,8 milioane de lei la Spitalul Județean Satu Mare. 129 de echipamente IT și noi sisteme digitale acum 57 minute SĂRBĂTOARE. Zilele Orașului Ardud 2026: Antonia, VUNK și Vlăduța Lupău, trei seri de senzație la poalele Cetății! acum 3 ore SPECTACOL. Ștefan Bănică și Lavinia Goste, întâlnire de senzație la Tășnad! Două nume uriașe fac spectacol la Tășnadul Estival acum 3 ore Țara Oașului, ținutul unde munții păstrează povești acum 14 ore Ultimele știri Bud Tower, un nou ansamblu rezidențial în Satu Mare. Apartamente cu 2 și 3 camere acum 1 minut Investiție de aproape 3,8 milioane de lei la Spitalul Județean Satu Mare. 129 de echipamente IT și noi sisteme digitale acum 57 minute SĂRBĂTOARE. Zilele Orașului Ardud 2026: Antonia, VUNK și Vlăduța Lupău, trei seri de senzație la poalele Cetății! acum 3 ore SPECTACOL. Ștefan Bănică și Lavinia Goste, întâlnire de senzație la Tășnad! Două nume uriașe fac spectacol la Tășnadul Estival acum 3 ore Început de august… cu ochii după ochelari! acum 13 ore