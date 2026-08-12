Două zile de muzică, tradiție, folclor și momente spectaculoase îi așteaptă pe ardudeni și pe toți cei care vor să petreacă, în 15 și 16 august, la Cetatea Ardud. Intrarea este liberă!

Cetatea Ardud devine, în acest weekend, centrul distracției din județul Satu Mare! În zilele de 15 și 16 august, localnicii și oaspeții sunt invitați la Zilele Orașului Ardud 2026, un eveniment care aduce pe aceeași scenă artiști îndrăgiți, formații locale, ansambluri folclorice și momente speciale dedicate comunității.

Antonia, EMAA și VUNK – sâmbătă seara se anunță incendiară

Prima zi de sărbătoare începe sâmbătă, 15 august, de la ora 17:30, cu deschiderea oficială a evenimentului.

Pe parcursul serii vor urca pe scenă artiști și formații precum Avram Denisa Valentina, Attalah Maria, Rozsa Rareș, Madness Avenue și Adrian Lupescu, dar și Cercul de Balet al Casei de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud și Orfeum Hungarikum.





Seara va crește însă în intensitate odată cu apropierea marilor concerte.

Ora 21:00 – EMAA

Ora 22:00 – ANTONIA

Ora 23:00 – VUNK

Astfel, publicul va avea parte de o adevărată porție de muzică live, cu trei recitaluri care vor transforma Cetatea Ardud într-un mare ring de dans.





Duminică: tradiție, folclor și mari nume ale muzicii populare

Cea de-a doua zi a evenimentului începe la ora 15:15 și va avea și o puternică dimensiune comunitară.

Vor fi premiate cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie, cele mai frumoase gospodării și curți, iar copiilor și tinerilor le va fi acordat Premiul de Excelență „Dr. Augustin Mircea”.

Programul artistic va continua cu numeroși interpreți și ansambluri, printre care Balog Sofia și Balog Sorana, Răzvan Roșu și Glasul Moților, Ansamblul „Csillagvirág” Ardud, Ansamblul de Dansuri Maghiare din Napkor – Ungaria, Sonnenblumen Ardud, Sara Ciorba, Ansamblul Folcloric „Cetatea Codrului”, Cornel Pop, Malvina Madar Iederan și Alexandra Chira.





Vlăduța Lupău, marea atracție a serii de duminică

Duminică seara, scena de la Cetatea Ardud va avea parte de un final pe măsură.

De la ora 21:00, publicul îl va putea urmări pe Alexandru Zărăndean, iar de la ora 22:00, vine momentul mult așteptat:

VLĂDUȚA LUPĂU

Îndrăgita interpretă de muzică populară va susține recitalul care promite să adune un public numeros la Cetatea Ardud.

Iar pentru ca sărbătoarea să se încheie spectaculos, la ora 23:00, cerul de deasupra Ardudului va fi luminat de focurile de artificii.

Două zile, zeci de artiști și intrare liberă

De la muzică pop și rock până la folclor, dansuri tradiționale și spectacole dedicate comunității, Zilele Orașului Ardud 2026 au pregătit un program pentru toate gusturile.

15–16 august 2026, Cetatea Ardud.

Antonia, VUNK, EMAA și Vlăduța Lupău sunt printre capetele de afiș ale celor două zile de sărbătoare.

Intrarea este liberă!



