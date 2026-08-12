Ștefan Bănică Jr. încheie apoteotic festivalul, iar Lavinia Goste și Marius Zorilă pregătesc unul dintre cele mai așteptate momente ale serii. Tășnadul devine, în 15 și 16 august, scena unui weekend plin de muzică, tradiție și distracție

Tășnadul se pregătește să dea tonul distracției în acest weekend! Centrul orașului va deveni, în perioada 15–16 august 2026, locul de întâlnire pentru iubitorii muzicii, iar ediția din acest an a Tășnadul Estival vine cu două nume care promit să ridice publicul în picioare: Ștefan Bănică Jr. și îndrăgiții Lavinia Goste & Marius Zorilă.

Ștefan Bănică, marele final

Duminică seara, toate drumurile duc în centrul Tășnadului. De la ora 22:45, scena va fi ocupată de Ștefan Bănică Jr., unul dintre cei mai apreciați și longevivi artiști români.

Concertul său va reprezenta punctul culminant al celor două zile de festival și este, fără îndoială, momentul pe care mulți dintre spectatori îl așteaptă cu nerăbdare.

Bănică vine la Tășnad cu energia și spectacolul care l-au consacrat, într-un concert care promite muzică, ritm și multă nostalgie.

Lavinia Goste, momentul care va emoționa Tășnadul

Cu o oră și 45 de minute înainte de marele concert al lui Ștefan Bănică, scena va aparține Lavinei Goste și lui Marius Zorilă.

De la ora 21:00, cei doi vor aduce în fața publicului muzica tradițională românească, într-un recital care se anunță unul dintre momentele speciale ale festivalului.

Vocea Laviniei Goste și virtuozitatea lui Marius Zorilă vor transforma centrul Tășnadului într-o adevărată sărbătoare a folclorului românesc.

AMI deschide seria marilor spectacole

Prima zi a festivalului, sâmbătă, 15 august, va avea propriul moment de vârf. De la ora 23:00, pe scenă va urca AMI, pentru un concert care va încheia prima zi de sărbătoare.

Până atunci, publicul va avea parte de spectacole susținute de artiști și formații locale și invitați, printre care Alin Mitrasca, Hepenupa, Szalkabanda și Magyar Banda.

Două zile, un singur loc: Tășnad

Duminică, programul începe de la ora 18:00, iar pe scenă vor urca artiști și formații care vor pregăti terenul pentru marile recitaluri ale serii.

Marian Buzilă, Eduard Cotoară, ansamblurile folclorice tășnădene, dar și artiștii locali vor contribui la atmosfera de sărbătoare.

Iar apoi vin cele două momente care vor concentra atenția publicului:

21:00 – Lavinia Goste & Marius Zorilă

22:45 – Ștefan Bănică Jr.

Tășnadul Estival 2026 promite, astfel, un weekend în care muzica ușoară, folclorul, dansul și tradiția se întâlnesc în centrul orașului.

Două nume mari, două seri de spectacol și un Tășnad pregătit să petreacă până târziu în noapte!

