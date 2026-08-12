



Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a finalizat un amplu proiect de digitalizare, în valoare totală de aproape 3,8 milioane de lei, derulat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în parteneriat cu Județul Satu Mare.

Proiectul, intitulat „Investiții în infrastructura digitală și extinderea sistemelor de gestionare a fluxurilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, a avut ca principal obiectiv creșterea calității serviciilor medicale prin modernizarea infrastructurii IT și îmbunătățirea fluxurilor informaționale din cadrul unității sanitare.

Investiția a fost realizată în cadrul Componentei C7 – Transformare digitală, fiind gestionată de Ministerul Sănătății. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 27.11.2024.

În cadrul proiectului au fost achiziționate și instalate 129 de echipamente hardware, alături de implementarea a șapte soluții software. De asemenea, șase sisteme și aplicații informatice au devenit funcționale și interoperabile cu sistemele deja existente la nivelul spitalului și al altor instituții.

O altă componentă a investiției a vizat pregătirea personalului. 60 de persoane au fost instruite, fiind emise certificate de instruire.

Aproape 3,8 milioane de lei investiți în digitalizarea spitalului

Valoarea totală a proiectului s-a ridicat la 3.797.731,41 lei, din care valoarea maximă a finanțării din fonduri nerambursabile a fost de 3.138.621 de lei, la care s-a adăugat TVA eligibil prin PNRR, în valoare de 659.110,41 lei.

Investițiile sunt menite să producă efecte directe inclusiv asupra modului în care sunt gestionați pacienții. Extinderea sistemelor digitale permite îmbunătățirea gestionării fluxurilor de pacienți și a trasabilității în structurile de primiri urgențe și în ambulatoriu.

Totodată, noile module de software clinic oferă medicilor acces centralizat și securizat la istoricul medical și la fișele clinice electronice, cu scopul de a reduce timpul necesar accesării informațiilor și riscul apariției unor erori.

Reprezentanții spitalului arată că investiția are impact și la nivel județean, prin optimizarea resurselor publice și îmbunătățirea capacității sistemului sanitar de a răspunde nevoilor pacienților.

Proiectul a început la 27.11.2024, iar data finalizării a fost 15 august 2026.

Prin această investiție, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare își modernizează infrastructura digitală și introduce noi instrumente informatice destinate atât personalului medical, cât și unei gestionări mai eficiente a serviciilor oferite pacienților.