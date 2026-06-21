Talna, înfrângere la limită în barajul pentru Liga 3















































Retur: sâmbătă, 27 iunie 2026 , la Nușfalău. Ora 17,30.





Campioanele județene din Satu Mare și Sălaj s-au întâlnit smbătă seara la Orașu Nou în prima manșă a barajului pentru Liga a 3-a. Pe o căldură sufocantă și în fața unei tribune pline , cele două echipe au oferit un spectacol peste așteptări…Goluri multe, răsturnări de situație , ratări incredibile , inclusive de la punctul cu var și un rezultat final ce face din echipa lui Mansour favorită la un loc în Liga a 3-a. S-a terminat 4-3 pentru Barcău Nușfalău iar Talna are acum șansa a doua la promovare în returul de sâmbătă de la ora 17,30.Talna a început excelent partida disputată pe teren propriu. În minutul 6, Alex Mărieș a profitat de o eroare în defensiva adversă și a deschis scorul pentru echipa gazdă. Mai mult, băieții lui Bute Pal puteau să-și mărească avantajul un sfert de oră mai târziu, însă lovitura de pedeapsă acordată după un fault la Mărieș a fost ratată de același jucător….Oaspeții au revenit rapid în joc. În minutul 22, după un corner executat din partea dreaptă, sătmăreanul Claudiu Silaghi a înscris cu o lovitură de cap, restabilind egalitatea.După pauză, Talna a revenit în avantaj. La doar un minut de la reluare, Alex Mărieș a oferit o pasă excelentă pentru Raul Negrean, care a finalizat calm pentru 2–1.Replica formației din Nușfalău a fost însă una puternică. Într-un interval de aproximativ 15 minute, Darius Marina a înscris de două ori, iar Eduard Silaghi a mai punctat o dată, oaspeții ajungând să conducă cu 4–2 în minutul 61.Căldura puternică a afectat ritmul jocului, dar Talna nu a renunțat. În minutul 69, Süveg Nándor a redus diferența, iar formația gazdă a căutat golul egalizator până la final. Ocaziile au existat, însă tabela a rămas neschimbată.La sălăjeni veteranul Gueye Mansour a ieșit la pauză, accidentat. ”Căpitanul” Florin Mihăiță Mureșan a lipsit de la Barcău fiind plecat în vacanță iar un alt sătmărean, Gabi Cadar nu a putut juca nici el din cauza unor probleme medicale. Au fost însă pe teren foștul jucător de la LPS și CSM Olimpia Satu Mare, Adrian Micaș, un alt sătmărean, Claudiu Silaghi și frații Marina ( ex Victoria Carei).Returul se va disputa sâmbăta viitoare, la Nușfalău. Echipa care va câștiga această dublă manșă va evolua în sezonul 2026–2027 al Ligii a 3-a.CASETĂ TEHNICĂBaraj Liga 3 – turTalna Orașu Nou – Barcău Nușfalău 3–4 (1–1)Marcatori:Alex Mărieș (6), Raul Negrean (46), Süveg Nándor (69) /Claudiu Silaghi (22), Darius Marina (54, 61 – penalty), Trinka (59)Talna: Dombrádi Balázs – Milian Urs, Gabriel Costea, Marian Demian, Ciprian Cireap, Alexandru Mărieș, Süveg Nándor, Exploit Mambulu, Raul Negrean, Raul Ștef, Florin Palinceac.Rezerve: Raul Haitaș, Ciprian Lauruk, Claudiu Vasile, Kölcsey Patrik, Erdei Sándor, Mizsei Zoltán, Vas Márk, Balla Henrik, Daniel Miclea.Barcău Nușfalău: Csapó Roland - Pop Cătălin Ionuț, Silaghi Claudiu Daniel, Zmole Raul Dănuț, Gueye Mansour, Marina Darius Andrei, Micaș Adrian Gabriel, Trinka Eduard Attila, Fórizs Oliver, Neaga Adelin Darie, Marina Eduard Mario.Rezerve: Grecu Ciprian Matei, Mureșan Mihăiță Florin, Kallai Viorel, Modi Denis Ioan, Nagy Ferenc, Varga Florian, Cădar Cătălin Gabriel, Mare Tudor Adrian, Tótós Nándor Róbert.