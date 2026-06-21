Anunt de mediu 1 - DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA – SUCURSALA SATU MARE

Anunțuri 21.06.2026 17:46
Anunt de mediu 1 - DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA – SUCURSALA SATU MARE
    DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA – SUCURSALA SATU MARE, cu sediul în mun.     Satu Mare, str. Mircea Cel Bătrân, nr. 10, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere al acordului de mediu, pentru proiectul: „ Lucrari de Intarire in amonte pentru - Racordarea la reteaua electrică a locului de consum permanent HALA DE PRODUCTIE”, propus a fi amplasat în loc. Chegea, str. Principală, nr. CF 101969, județul Satu Mare.
    Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea Cel Bătrân nr.8/B, pe pagina de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro , și sediul titularului.
    Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro.

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