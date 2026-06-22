Primăria Homoroade și GAL Microregiunea Someș-Codru îi invită pe întreprinzători la o întâlnire de informare privind accesarea fondurilor destinate investițiilor cu impact pozitiv asupra mediului

Vești importante pentru antreprenorii din comuna Homoroade și din întreaga Microregiune Someș-Codru. GAL Microregiunea Someș-Codru, în parteneriat cu Primăria Comunei Homoroade, organizează marți, 23 iunie 2026, o întâlnire de informare și animare dedicată intervenției L804 – „Sprijin pentru investiții cu impact favorabil asupra mediului înconjurător”, o oportunitate de finanțare care poate acoperi până la 80% din valoarea proiectelor eligibile.

O șansă pentru afacerile care vor să devină mai eficiente și mai competitive

Potrivit primarului comunei Homoroade, Simion Ardelean, această măsură vine în sprijinul mediului de afaceri local și oferă antreprenorilor posibilitatea de a investi în tehnologii moderne, eficiente energetic și prietenoase cu mediul.

Intervenția L804 face parte din Strategia de Dezvoltare Locală 2024–2027 a Microregiunii Someș-Codru și urmărește susținerea investițiilor verzi în activități non-agricole, contribuind atât la reducerea costurilor de funcționare, cât și la protejarea resurselor naturale.

Finanțare de până la 80% pentru proiecte verzi

Prin această linie de finanțare, beneficiarii eligibili pot obține sprijin nerambursabil pentru o gamă largă de investiții care au un impact pozitiv asupra mediului.

Printre cheltuielile eligibile se numără instalarea sistemelor fotovoltaice și a altor surse de energie regenerabilă destinate consumului propriu, modernizarea utilajelor și a proceselor de producție pentru reducerea consumului energetic, lucrări de eficiență energetică la clădirile în care se desfășoară activitatea economică, precum și achiziția de echipamente pentru reciclarea și valorificarea deșeurilor.

De asemenea, pot fi finanțate soluții specifice economiei circulare și sisteme inteligente de monitorizare a consumurilor energetice.

Cine poate beneficia de sprijin

Programul se adresează microîntreprinderilor și întreprinderilor mici care desfășoară activitate economică de cel puțin 12 luni și care doresc să investească în dezvoltarea sustenabilă a afacerilor lor.

Reprezentanții GAL subliniază că proiectele finanțate prin această intervenție pot contribui semnificativ la reducerea cheltuielilor cu energia, la creșterea competitivității și la adaptarea companiilor la noile cerințe privind protecția mediului.

Întâlnire de informare la Primăria Homoroade

Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, GAL Microregiunea Someș-Codru și Primăria Comunei Homoroade organizează o sesiune de informare în cadrul căreia participanții vor putea afla detalii despre condițiile de eligibilitate, documentația necesară și pașii care trebuie urmați pentru depunerea cererilor de finanțare.

Evenimentul va avea loc în data de 23 iunie 2026, începând cu ora 11:00, la sediul Primăriei Comunei Homoroade.

Consultanță și informații pentru viitorii beneficiari

În cadrul întâlnirii, specialiștii GAL vor prezenta ghidul consultativ al intervenției și vor răspunde întrebărilor venite din partea antreprenorilor interesați. Totodată, participanții vor putea discuta concret despre ideile lor de proiect și despre modalitatea de depunere online a Cererii de Finanțare prin mecanismul DR-36 LEADER.

Pentru mediul de afaceri local, această oportunitate reprezintă nu doar o sursă importantă de finanțare, ci și un pas spre dezvoltarea unor afaceri mai eficiente, mai moderne și mai responsabile față de mediul înconjurător.