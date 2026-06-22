Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip cod galben pentru județul Satu Mare, valabilă în intervalul 22 iunie 2026, ora 19:00 – 20:00. Fenomenele anunțate vizează în special zona Țării Oașului, unde sunt așteptate manifestări meteo instabile, cu potențial de risc local.

Averse, vânt și grindină în mai multe localități

Potrivit avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul menționat se vor semnala:

averse torențiale cu acumulări de 15–25 l/mp

descărcări electrice frecvente

intensificări ale vântului cu rafale de 50–60 km/h

grindină de mici dimensiuni (1–2 cm)

Fenomenul are caracter de instabilitate atmosferică accentuată, specific perioadelor de vară.

Localități vizate de avertizare

Zonele afectate din județul Satu Mare includ: Turț, Livada, Lazuri, Halmeu, Odoreu, Turulung, Bătarci, Tarna Mare, Micula, Botiz, Gherța Mică, Cămărzana, Porumbești și Agriș.

Aceste localități se află în special în zona de nord și est a județului, unde furtunile de vară pot avea evoluție rapidă și intensificări bruște.

Fenomene de vară cu evoluție rapidă

Meteorologii atrag atenția că astfel de episoade de instabilitate pot apărea brusc și pot avea durată scurtă, dar intensitate ridicată, afectând vizibilitatea, circulația rutieră și activitățile în aer liber.

În special rafalele de vânt și grindina pot produce pagube punctuale, mai ales în zonele expuse.

Recomandări generale

În astfel de condiții, autoritățile recomandă prudență sporită în trafic, evitarea deplasărilor inutile pe durata fenomenelor severe și adăpostirea în spații sigure până la trecerea furtunii.

Țara Oașului se află, pentru o oră, sub influența unui episod de instabilitate atmosferică accentuată, cu fenomene specifice verii. Chiar dacă durata este scurtă, intensitatea acestora impune vigilență și atenție sporită din partea populației.