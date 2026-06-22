Roata se învârte… și la Poliție sau când se strică și girofarul Bursa zvonurilor •

Acum o săptămână, pe la Finanțe, trei mașini de poliție stăteau cuminți lângă o „victimă” a sorții: o mașină rămasă în pana prostului. Băieții de la Poliție au intervenit, au ridicat-o, au rezolvat problema.

Și cum viața are simțul umorului, la câteva zile distanță… roata s-a întors. De data asta, mașina de intervenție a ajuns ea pe platformă.

Internetul n-a ratat momentul.

„Ce-ai făcut, Bobiță? Parchezi și nu mai ajungi la masaj? Karma! Ți se strică mașina!”

Alții au venit cu explicații mai tehnice:

„Cred că s-a stricat, de aceea este ridicată.”

Corect. Ancheta mecanică pare să fi fost finalizată înainte de cea oficială.

Iar comentariile au mers mai departe:

„Îmi trebuie jantele și stația de emisie cu radar cu tot!”

Sau replica supremă:

„Numai să nu fie șoferul amendat că l-a dus mașina de poliție!”

Până la urmă, indiferent cine ești și ce mașină conduci, există o regulă nescrisă pe șoselele vieții: uneori ridici tu mașina altuia, alteori te ridică pe tine platforma.





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