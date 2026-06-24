



Fenomenele meteorologice extreme produse în 21 iunie au provocat pagube importante în comuna Andrid, unde o furtună însoțită de căderi masive de grindină a compromis sute de hectare de culturi agricole aflate în plin sezon de vegetație.

Potrivit raportului transmis de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Andrid către Instituția Prefectului Județului Satu Mare, aproximativ 531 de hectare de teren arabil au fost afectate. Cele mai mari pierderi s-au înregistrat la culturile de grâu (195,73 ha), porumb (143,99 ha) și rapiță (86,92 ha), dar au fost lovite și suprafețe cultivate cu floarea-soarelui, porumb pentru siloz, lucernă, triticale, ovăz, fasole păstăi și fânețe.

Din fericire, nu au fost raportate victime, locuințe avariate sau întreruperi ale utilităților publice.

În urma notificării primite, prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a dispus deplasarea de urgență în teren a comisiei mixte județene pentru constatarea și evaluarea pagubelor în agricultură. Din această comisie fac parte reprezentanți ai Instituției Prefectului, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Direcției pentru Agricultură Județeană și ai autorităților locale.

Specialiștii vor verifica amploarea daunelor și vor întocmi procese-verbale care vor sta la baza măsurilor de sprijin destinate fermierilor afectați, în condițiile în care pagubele depășesc pragul legal de 30% din suprafețele cultivate.

„Am dispus deplasarea urgentă a comisiei în teren pentru ca pagubele să fie constatate corect și la timp. Este important ca pierderile suferite de producătorii agricoli să fie evaluate cu rigurozitate, astfel încât cei afectați să poată beneficia de sprijinul prevăzut de lege”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.

Instituția Prefectului a anunțat că monitorizează în continuare situația și colaborează cu autoritățile locale și instituțiile de specialitate pentru gestionarea efectelor produse de grindină asupra agriculturii din județ.