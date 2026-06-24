A doua zi după consultările de la Palatul Cotroceni în vederea formării guvernului, Partidul Social Democrat a organizat o ședință a Biroului Permanent Național, la finalul căreia s-a decis ca Sorin Grindeanu să fie propunerea pentru funcția de prim-ministru.

”Avem nevie de un guvern funcțional. Încrederea oamenilor, a românilor, în clasa politică e ZERO. Și toți, inclusiv noi avem partea noastră de repsonsabilitatea. A venit vremea să venim cu soluții concrete care să îi pună pe primul loc pe oameni. Din acest motiv, PSD a decis astăzi în BPN în unanimitate să își asumă răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că va avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri, în cazul în care va fi nominalizat de președintele Nicușor Dan: ”Am cerut un vot colegilor mei în a avea libertate totală în alegerea miniștrilor dacă PSD va primi mandatul. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. Echipă de negociere cu celelalte partide parlamentare pro-occidentale cu care vor discuta un draft pe probleme majore, dar nu condiții impuse PSD. PSD are deplină autonomie pe programul de guvernare”.

Sorin Grindeanu este de un an președinte al Camerei Deputaților și al PSD, de la demisia lui Marcel Ciolacu. În a doua jumătate a anului 2016, a fost președinte al Consiliului Județean Timiș, iar în prima jumătate a anului 2017, a fost prim-ministru, în perioada în care partidul era controlat de Liviu Dragnea. În acel mandat, guvernul a aprobat “Ordonanța 13” cu modificări asupra Codului Penal și Codului de Procedură Penală, care a provocat cele mai ample proteste din România.

De-al lungul anilor, a mai ocupat funcții de vârf, cum ar fi ministru al Transporturilor între noiembrie 2021 și iunie 2025 și ministru al Comunicațiilor între decembrie 2014 și noiembrie 2015. Timp de trei ani, din noiembrie 2017 și până în octombrie 2020, a fost președinte al ANCOM.

La consultările de luni, Sorin Grindeanu a semnalat că PSD este dispus să își asume guvernarea și postul de premier, însă nu a înaintat și un nume. În schimb, Ilie Bolojan i-a prezentat președintelui Dan o propunere de pact pentru următoarele șase luni, cu variantele unui guvern minoritar PSD sau a unuia minoritar PNL-USR-UDMR. La final, președintele Nicușor Dan a transmis că pare că se conturează varianta unui guvern politic minoritar, bazat pe un acord parlamentar de sprijin.

Cabinetul Adrian Veștea nu a obținut votul de încrederedin partea parlamentului, luni seară, în ciuda susținerii din partea PSD. La momentul votului, senatorii și deputații AUR și UDMR au părăsit sala, iar cei ai PNL și USR au rămas în bănci, dar nu au votat.

Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, în urmă cu 50 de zile.

Sursa: BiZiday