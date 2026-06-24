



Hramul Mănăstirii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Scărișoara Nouă a reunit, și în acest an, numeroși credincioși veniți din întreg județul și din localitățile învecinate pentru a participa la Sfânta Liturghie și la momentele de rugăciune dedicate uneia dintre cele mai importante sărbători religioase.



Printre participanți s-a aflat și vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, care a transmis un mesaj de apreciere pentru organizatori și pentru comunitatea prezentă.

„În fiecare an, hramul Mănăstirii «Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul» din Scărișoara Nouă devine o adevărată sărbătoare a județului, reunind oameni din numeroase localități și comunități. Am participat și în acest an la acest eveniment de suflet, unde am avut bucuria să mă întâlnesc cu foarte mulți oameni veniți să ia parte la Sfânta Liturghie și la momentele de rugăciune. Felicitări tuturor celor care au contribuit la organizarea acestei frumoase sărbători și mulțumiri tuturor celor prezenți pentru că păstrează vie această tradiție deosebită!”, a declarat Cătălin Filip.

Evenimentul religios a reprezentat un nou prilej de comuniune, rugăciune și celebrare a valorilor creștine, consolidând rolul Mănăstirii Scărișoara Nouă ca un important reper spiritual pentru comunitățile din județul Satu Mare.



