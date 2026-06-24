



Primăria Municipiului Satu Mare a anunțat finalizarea expertizei tehnice a Stadionului Olimpia, concluziile specialiștilor indicând necesitatea demolării peluzei și a Tribunei a II-a, care nu au mai fost utilizate de peste 15 ani și prezintă riscuri din punct de vedere al siguranței.

Reprezentanții administrației locale au precizat că măsura este impusă exclusiv din motive de securitate, însă stadionul își va păstra în continuare destinația de bază sportivă.

Totodată, municipalitatea a anunțat un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii sportive din oraș: a fost demarat proiectul pentru construirea unui stadion modern pe amplasamentul fostei baze sportive Unio. În prezent, investiția se află în etapa procedurii de licitație publică.

Autoritățile locale susțin că noul proiect urmărește să ofere municipiului Satu Mare o arenă adaptată standardelor actuale, capabilă să găzduiască atât competiții sportive, cât și alte evenimente dedicate comunității.