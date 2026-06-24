



Consiliul Județean Satu Mare a semnat cele patru acorduri-cadru privind executarea lucrărilor de întreținere curentă și periodică a drumurilor județene, asigurând astfel cadrul necesar pentru intervențiile care vor avea loc în următorii 48 de luni pe întreaga rețea rutieră aflată în administrarea instituției.

În urma procedurii de atribuire, lucrările au fost repartizate pe patru loturi. Pentru zona Carei–Tășnad, contractul a fost câștigat de Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj S.A., în timp ce pentru zonele Supur, Satu Mare și Oaș lucrările vor fi executate de Ardelean Company Nord Vest S.R.L.

Valoarea estimată totală a celor patru acorduri-cadru se ridică la aproximativ 104,51 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea intervențiilor se va realiza în funcție de necesitățile identificate și de fondurile aprobate anual.

Contractele prevăd o gamă largă de lucrări, printre care reparații ale carosabilului, plombări, aplicarea de covoare asfaltice și tratamente bituminoase, întreținerea drumurilor pietruite, amenajarea acostamentelor, curățarea și decolmatarea șanțurilor și podețelor, cosirea vegetației, precum și alte intervenții menite să îmbunătățească siguranța și condițiile de circulație.

Consiliul Județean Satu Mare administrează o rețea de aproximativ 800 de kilometri de drumuri județene, iar aceste contracte reprezintă un pas important pentru menținerea infrastructurii rutiere în stare bună și pentru sprijinirea dezvoltării economice și a mobilității în întreg județul.