Satu Mare a găzduit un eveniment internațional de karate Sport •

Un eveniment important dedicat artelor marțiale a avut loc sâmbătă la Satu Mare. Sala de sport a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” a găzduit prima ediție a Campionatului Internațional organizat de Asociația Internațională Asahi Dojo (ADIA), competiție inițiată de Nyesti Csaba, antrenorul principal al clubului Okinawa Satu Mare. Concursul a fost urmat de un seminar de budo și antrenamente comune.

La competiție au participat 123 de sportivi din Suedia, Ungaria și România. Printre aceștia s-au numărat și 43 de karateka incluzi, sportivi cu autism și sindrom Down, care au intrat pe tatami alături de ceilalți participanți.

Programul a debutat cu probe individuale și pe echipe de kata, urmate de demonstrații și concursuri de autoapărare. Ziua s-a încheiat cu un seminar de autoapărare și sesiuni de pregătire care s-au desfășurat până târziu în noapte.

Arbitrii principali ai competiției au fost Nyesti Csaba (centura neagră, 5 dan karate), Ziegler Csaba (6 dan ju-jitsu, Ungaria), Nicoleta Panait (2 dan kyokushin karate), Vasile Varga (6 dan karate) și Ioan Andrei Tripa (2 dan karate). Ultimul dintre aceștia ocupă, împreună cu Nyesti Csaba, funcția de vicepreședinte al ADIA.

„Ne-am întâlnit de multe ori până acum la seminarii de autoapărare. De această dată ne-am gândit să venim și în sprijinul celor care, pe lângă pregătire, vor să își testeze abilitățile și în competiții. Așa a apărut ideea organizării acestui campionat”, a declarat Nyesti Csaba .

Seminarul a fost coordonat de Hanshi Nagy-Hinst István, directorul ADIA pentru Ungaria, România și Marea Britanie, maestru de ju-jitsu cu gradul 9 dan.

Prestigiul evenimentului a fost amplificat de prezența lui Kyoshi Lion Eriksson, una dintre personalitățile importante ale artelor marțiale din Scandinavia, maestru de ju-jitsu cu centură neagră 7 dan.

Printre invitații speciali s-a numărat și Ziegler Csaba, antrenor al lotului național de ju-jitsu al Ungariei și președintele Federației Maghiare de Ju-Jitsu Sportiv.



Evenimentul de la Satu Mare a demonstrat încă o dată că artele marțiale pot fi un spațiu al performanței, disciplinei și incluziunii, reunind sportivi din mai multe țări într-un spirit de respect și fair-play.





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