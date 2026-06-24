Muzeul Țării Oașului în Aer Liber din Negrești-Oaș a devenit, cu prilejul Zilei Universale a Iei, locul în care tradițiile, portul popular și obiceiurile strămoșești au fost celebrate într-o atmosferă de sărbătoare și autenticitate. Evenimentul a reunit sute de participanți și a oferit publicului o incursiune în universul satului oșenesc de odinioară.

Manifestarea a adus împreună elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, ai Liceului Tehnologic „I. G. Andron”, copiii Centrului Educațional Edutopia, membrii Asociației Culturale „Fantasticii Danțului Oșenesc” și Ansamblul „Sânzienele”, care au susținut momente artistice dedicate tradițiilor locale. Prin dansuri, cântece și costume populare autentice, participanții au readus în atenția publicului frumusețea patrimoniului cultural al Țării Oașului.

Atmosfera festivă a fost completată de recitalurile interpreților Nicolae Pop și Antonel Miclea, care au oferit spectatorilor un spectacol inspirat din folclorul și valorile satului românesc. În centrul evenimentului s-a aflat ia românească, simbol al identității naționale și al continuității tradițiilor populare.

Un loc aparte în cadrul sărbătorii l-au ocupat meșterii populari, apreciați pentru contribuția lor la păstrarea și transmiterea meșteșugurilor tradiționale. Publicul a avut ocazia să descopere creațiile și îndemânarea unor artizani dedicați, printre care Ana Mare, Doina Oșian, Floare Pop, Maria Boțuca, Marinela Deiciuc, Berende Gheorghe, Raul Ciocan și Dragoș Ioan, ale căror lucrări reflectă bogăția patrimoniului cultural local.

Vizitatorii au participat, de asemenea, la ateliere interactive de împletit părul și realizare a coronițelor de Sânziene, precum și la degustări de produse tradiționale specifice zonei Oașului, transformând evenimentul într-o experiență culturală completă pentru toate vârstele.



