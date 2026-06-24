Emoțiile au fost la fel de intense în afara sălilor de examen precum în interiorul acestora, în dimineața celei de-a doua probe a Evaluării Naționale. La Satu Mare, reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne au fost alături de părinții care și-au însoțit copiii la examen, oferindu-le un mesaj de încurajare și susținere într-un moment important din viața fiecărei familii.

În timp ce elevii au pășit în sălile de examen pentru a-și demonstra cunoștințele, în fața unităților de învățământ au rămas părinți cu priviri pline de speranță, emoție și încredere. Prin gesturi simple și cuvinte sincere, reprezentanții MAI au dorit să le amintească faptul că sprijinul familiei este una dintre cele mai importante resurse pentru orice copil.

Mesajul transmis a fost unul profund: dincolo de note și rezultate, fiecare elev are nevoie să știe că este iubit, înțeles și susținut necondiționat. Încrederea oferită de cei apropiați poate face diferența în momentele de presiune și poate contribui la formarea unor tineri echilibrați și încrezători în propriile forțe.

Reprezentanții structurilor MAI au adresat urări de succes tuturor candidaților și au transmis un gând de apreciere părinților care le sunt alături la fiecare pas, subliniind că cea mai mare reușită pentru un copil este să știe că are în spate o familie care crede în el, indiferent de rezultatul obținut.

Foto politie