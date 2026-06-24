



Proiectul prevede alei noi, spații verzi extinse și facilități moderne

Municipiul Satu Mare se pregătește pentru una dintre cele mai ample investiții în infrastructura verde urbană din ultimii ani, prin reabilitarea completă a Parcului Vasile Lucaciu. Proiectul urmărește transformarea unuia dintre cele mai cunoscute spații publice ale orașului într-o zonă modernă, accesibilă și prietenoasă pentru toate categoriile de utilizatori, punând accent pe mobilitate, siguranță și sustenabilitate.

Potrivit documentației investiției, obiectivul principal este creșterea calității vieții urbane prin modernizarea spațiului public și îmbunătățirea gradului de accesibilitate, incluziune și confort pentru locuitorii municipiului și pentru vizitatori.

Alei refăcute și aproape 15.000 de metri pătrați dedicați circulației pietonale

Una dintre cele mai importante componente ale proiectului este reabilitarea și extinderea infrastructurii pietonale. Vor fi modernizate aleile existente și vor fi amenajate noi trasee, pe o suprafață totală de aproape 15.000 de metri pătrați, pentru a facilita deplasarea în interiorul parcului și conexiunile cu zonele învecinate.

Noile alei vor fi realizate din pavaj din piatră naturală și vor fi adaptate inclusiv persoanelor cu mobilitate redusă, prin amenajarea de rampe și căi de acces corespunzătoare.

Proiectul include reconfigurarea și amenajarea a peste 9.800 de metri pătrați de spații verzi, cu plantarea de arbori și arbuști ornamentali, păstrând însă conceptul peisagistic al parcului și punând în valoare elementele istorice existente.

Vor fi instalate sisteme moderne de irigație pentru întreținerea vegetației, iar intervențiile urmăresc crearea unui mediu mai atractiv pentru recreere și relaxare.

Mobilier urban inteligent și facilități noi pentru vizitatori

Printre dotările prevăzute în proiect se numără:

bănci smart și bănci clasice din lemn;

coșuri moderne pentru deșeuri;

cișmele cu apă potabilă;

dispensere pentru pungi destinate proprietarilor de animale;

mese de șah pentru persoanele vârstnice;

o toaletă publică automată complet echipată;

acces la rețea Wi-Fi în zona parcului.

Toate aceste elemente sunt concepute pentru a transforma parcul într-un spațiu multifuncțional și adaptat cerințelor actuale ale comunității.

Iluminat eficient și supraveghere video pentru creșterea siguranței

O componentă importantă a investiției o reprezintă modernizarea sistemului de iluminat public. Corpurile de iluminat existente vor fi înlocuite cu lămpi LED eficiente energetic, menite să reducă consumul de energie și să ofere o iluminare uniformă a întregului parc.

În același timp, vor fi instalate camere de supraveghere video pentru sporirea siguranței publice și pentru prevenirea actelor de vandalism sau a faptelor antisociale.

Monumentele și fântâna arteziană vor fi reabilitate

Documentația prevede și intervenții asupra elementelor cu valoare istorică și culturală din parc. Vor fi reabilitate monumentele existente, inclusiv în zona soclurilor, iar fântâna arteziană, aflată în prezent într-o stare avansată de uzură și cu pierderi semnificative de apă, va fi modernizată. Totodată, vor fi refăcute zidurile de sprijin, bordurile și alte elemente constructive afectate de trecerea timpului.

Aproximativ 65.000 de locuitori vor beneficia direct de investiție

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei aproximativ 65.000 de locuitori aflați pe o rază de doi kilometri în jurul parcului, însă investiția va deservi întreaga comunitate sătmăreană, precum și turiștii și persoanele care tranzitează municipiul.

Prin această reabilitare, autoritățile urmăresc redarea valorii unui spațiu emblematic pentru oraș și transformarea Parcului Vasile Lucaciu într-o zonă modernă, sigură și accesibilă, adaptată nevoilor actuale ale comunității și standardelor europene privind amenajarea spațiilor publice.



