Vicepreședintele CJ Satu Mare, Cătălin Filip, prezent la hramul Mănăstirii Scărișoara Nouă: „O adevărată sărbătoare a județului”

Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Scărișoara Nouă a fost neîncăpătoare cu prilejul sărbătorii hramului, reunind un număr impresionant de credincioși veniți din Satu Mare, Maramureș și din alte zone ale țării pentru a participa la unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului.

Încă din ajunul praznicului, numeroși pelerini au luat parte la slujba Privegherii, iar în dimineața zilei de 24 iunie curtea și împrejurimile mănăstirii s-au umplut de oameni veniți să se roage și să participe la programul liturgic dedicat Nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Momentul central al sărbătorii a fost oficierea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii Arhierești pe altarul de vară al mănăstirii, în prezența Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, și Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, alături de un numeros sobor de preoți și diaconi.

Atmosfera a fost una de profundă încărcătură spirituală, iar miile de credincioși prezenți au participat cu evlavie la slujbă, transformând hramul într-o adevărată sărbătoare a credinței și comuniunii. Curtea mănăstirii și spațiile din jur au fost pline de pelerini, mulți dintre aceștia sosind încă din primele ore ale dimineții pentru a lua parte la eveniment.

Starețul mănăstirii, Arhimandritul Spiridon Belei, împreună cu întreaga obște monahală, au întâmpinat credincioșii și au contribuit la buna desfășurare a manifestărilor religioase, care s-au desfășurat într-o atmosferă de liniște, rugăciune și respect față de tradițiile Bisericii Ortodoxe.

Vicepreședintele CJ Satu Mare, Cătălin Filip, prezent la hramul Mănăstirii Scărișoara Nouă: „O adevărată sărbătoare a județului”

Printre participanți s-a aflat și vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, care a transmis un mesaj de apreciere pentru organizatori și pentru comunitatea prezentă.

„În fiecare an, hramul Mănăstirii «Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul» din Scărișoara Nouă devine o adevărată sărbătoare a județului, reunind oameni din numeroase localități și comunități. Am participat și în acest an la acest eveniment de suflet, unde am avut bucuria să mă întâlnesc cu foarte mulți oameni veniți să ia parte la Sfânta Liturghie și la momentele de rugăciune. Felicitări tuturor celor care au contribuit la organizarea acestei frumoase sărbători și mulțumiri tuturor celor prezenți pentru că păstrează vie această tradiție deosebită!”, a declarat Cătălin Filip.

Evenimentul religios a reprezentat un nou prilej de comuniune, rugăciune și celebrare a valorilor creștine, consolidând rolul Mănăstirii Scărișoara Nouă ca un important reper spiritual pentru comunitățile din județul Satu Mare.

Foto hram