“Selecționerul Bolojan” a preluat Portugalia!

MONDIALU DIN FAȚA TELEVIZORULUI:





S-a terminat și etapa a 2-a a fazei grupelor de la Mondial. Noi tot în fața televizorului. Dar cu consum tot mai crescut de cafea. Noroc cu pauzele de hidratare că mai apucăm și noi să ațipim la meciurile de după miezu nopții…

Fanilor lui CR7 le-a venit inima la loc după ce superstarul Portugaliei a marcat o dublă în meciul cu Uzbekistan și l-a întrecut pe marele Eusebio la numărul de goluri marcate la Mondiale…Ce nu spune lumea e că Eusebio a dat opt goluri la un singur Campionat Mondial iar Ronaldo are 9 la șase ediții . Am zice că-s detalii și răutăcisme dinspre Barcelona…Acum hai să facem un experiment și să și explicăm care a fost secretul transformării Portugaliei după 1-1 cu Congo.

Ei bine, oficialii Federației Portugheze au decis că e nevoie de un șoc în vestiar și l-au schimbat pe selecționerul Roberto Martinez cu sosia lui…Ilie Bolojan, încă premierul României.

Prima reacție a vestiarului? Confuzie totală. A doua? Jucătorii au început să alerge preventiv, ca să nu fie prinși în joc de glezne în prima ședință de analiză.

Motivul alegerii este simplu: oficialii portughezi au observat o asemănare izbitoare între fostul selecționer și noul manager al echipei. Aceleași frunți serioase, aceeași privire de om care vine cu tabelul Excel la antrenament și același mesaj: „Trebuie făcută ordine!”

Iar primul ordin dat de selecționerul Bolojan a fost clar: „Se schimbă echipamentul! Tricourile roșii dispar!” Motivul? „Nu putem avea culoarea asta pe teren. Avem alergie maximă la roșu!”

Aviz amatorilor de glume politice…

A doua reformă: eficiență financiară la Federația Portugheză.

Biletele la meciuri se scumpesc. TVA-ul crește. Explicația selecționerului:

„Fanul trebuie să înțeleagă că performanța costă!”

Pauzele de hidratare? Desființate!

„Băieții aleargă 90 de minute. Sunt profesioniști, nu vin la picnic!”

Cristiano Ronaldo ar fi întrebat:„Dar dacă e caniculă?”

Răspunsul noului selecționer: „Și eu am făcut reforme în plină criză indifferent de vreme!”

A urmat reorganizarea staffului.

Aparatul propriu al naționalei trebuie redus. Mai puțini oameni, mai multă eficiență.

Dar, surpriză! În loc să dispară funcțiile, selecționerul Bolojan a decis să aducă:

cinci secunzi-vicepremieri-antrenori! Pentru că, vorba dânsului:

„Trebuie redusă birocrația, dar nu și responsabilitatea!”

Apoi a venit reforma muncii: norma de ore pentru staff crește; plata cu ora la stadion dispare;

ședințele tactice se țin până când toată lumea înțelege schema.

Curățenia vestiarului? Externalizată!

Spălat echipament, făcut ordine, întreținut baza sportivă , totul prin licitație.

„Naționala trebuie să joace fotbal, nu să se ocupe de servicii administrative!”

Iar pentru apărare, soluția genială: vin muncitori italieni!

De ce? Pentru că vechea apărare portugheză era atât de slabă încât adversarii nu mai intrau prin ea… li se prindeau crampoanele în șanțurile din fața porții.

Italienii vin cu betoniera.Și autobaza. „Facem zid! Nu mai trece nimeni!”

O altă decizie istorică: Fără prime pentru câștigarea Mondialului!

Motivul: „Performanța este obligație, nu bonus!”

Jucătorii au cerut explicații. Răspuns: „Trofeul îl ridicați pentru țară, nu pentru primă!”

Ultima reformă: Criticii din interiorul Federației Portugheze dispar.

Cine contestă? Pleacă.În Thurmă.

Interviurile? Doar la Digi24.

Restul presei primește un mesaj simplu: „Rezultatele vorbesc. Eu fac ordine, voi puneți întrebări după.”

Și așa a început noua eră a Portugaliei: mai puține scuze, mai multă disciplină și un singur obiectiv: Mondialul… cu buget redus! Iar rezultatul se vede…au bătut Absurdistanul cu 5-0!

Cu mențiunea că acest material e um pamflet și trebuie tratat ca atare. Să aveți vizionare plăcută în etapa a 3-a. Și Forca Portugal, fără Bolojan!

Florin Cristian Mureșan









