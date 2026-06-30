



Începând cu 1 iulie 2026, șoferii care trebuie să susțină testul 13/15 pentru redobândirea permisului de conducere suspendat vor merge la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, și nu la Inspectoratul de Poliție.

Instituția Prefectului – Județul Satu Mare, prin Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV), anunță intrarea în vigoare, de la 1 iulie 2026, a unor modificări importante privind susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, cunoscut drept testul 13/15.

Schimbarea este prevăzută de noile modificări aduse Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și vizează exclusiv locul în care se susține examenul.

Unde se va susține examenul

În județul Satu Mare, testarea va avea loc zilnic, începând cu ora 10:00, la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Satu Mare, situat pe strada Alexandru Ioan Cuza nr. 11.

Până acum, testul era organizat în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, însă, odată cu modificările legislative, această atribuție revine serviciilor publice comunitare de permise și înmatriculări.

Cine NU poate susține testul

Reprezentanții Instituției Prefectului atrag atenția că nu toate persoanele cu permisul suspendat pot fi programate pentru susținerea testului.

Nu vor putea susține examenul conducătorii auto care:

nu au dreptul de a conduce suspendat;

au perioada de suspendare prelungită din cauza nepromovării examenului teoretic;

au depășit termenul legal pentru susținerea testului în vederea reducerii suspendării;

au o suspendare pe durată nedeterminată, ca urmare a expirării dovezii înlocuitoare a permisului;

au susținut deja un examen în aceeași zi;

au susținut deja două examene în aceeași săptămână;

au fost deja declarați admiși la examenul teoretic aferent suspendării în curs.

Ce documente trebuie prezentate

Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege trebuie să se prezinte la sediul SPCRPCIV Satu Mare având asupra lor:

actul de identitate (sau pașaportul/documentul de călătorie valabil, în cazul cetățenilor străini);

dovada înlocuitoare a permisului de conducere.

Poliția Rutieră rămâne competentă pentru reducerea suspendării

Autoritățile precizează că modificarea legislativă privește doar locul de desfășurare a testului.

Verificarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce rămâne în atribuția Serviciului Rutier din cadrul inspectoratului de poliție județean pe raza căruia a fost săvârșită abaterea.

Măsura urmărește simplificarea procedurilor

Potrivit Instituției Prefectului Satu Mare, schimbarea are ca scop eficientizarea și uniformizarea serviciilor oferite cetățenilor la nivel național, prin organizarea testării în cadrul serviciilor publice comunitare de permise și înmatriculări.

Pentru informații suplimentare privind condițiile de susținere a testului, cetățenii sunt îndrumați să contacteze Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Satu Mare sau să consulte pagina oficială a Instituției Prefectului Județul Satu Mare.