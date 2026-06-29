A sfătui pe cineva nu costă nimic. Dacă mai și primești ceva în schimb pentru aceste îndemnuri e chiar ok. Întrebarea este cu ce scop faci această „consiliere”. Despre dezinteres nu poate fi vorba atâta timp cât ești recompensat sistematic. Dramatic devine atunci când ideile tale sunt înghesuite în mintea unui om care trebuie să ia decizii, decizii care nu afectează doar un areal îngust.

Limbajul pe care îl folosești atunci când dai sfaturi este foarte important. Un limbaj academic într-o atmosferă formală ar părea indicat. De obicei un limbaj academic nu este însoțit de o gestică expresivă. Jobenul și fracul nu lasă loc la așa ceva. La capătul celălalt se află jargonul. Nu mă refer la latura impudică a jargonului ci la cea folosită pentru a impresiona prin abundență de cuvinte prețioase. Cam pe la mijloc s-ar afla jargonomimia, un termen recent introdus în limba română și care se referă la gestica din timpul unui discurs, o gestică criptică, înțeleasă doar de cel ce o expune.

Apropo de limbaj. În vara lui 1990 am ieșit pentru prima oară din țară. Am colindat timp de trei săptămâni prin satele din sudul Italiei, ceva mai la nord de călcâiul cizmei (Villanova dacă vă spune ceva, pe lângă Ostuni). Dialectul folosit acolo de către băștinași era foarte apropiat de limba română. Nu zic că se suprapuneau dar puteam susține un dialog cu pescarii de acolo, ei vorbind limba lor iar eu românește. Nu știu cum să spun, dar era deductibil. Asta în condițiile în care la acea vreme nu aveam cunoștințe despre limba italiană și nici latina nu am studiat-o.

Revenind la curentele argumente cu rente să mai specificăm că acestea se pot transforma în opinii cu rente. Ingerința unui sfetnic în spațiul decizional al unei persoane cu funcție poate fi benefică ori malefică. Benefică dacă îndrumă spre normalizare, dezvoltare, înfrumusețare... și malefică dacă este părtinitoare, dăunătoare majorității, antisocială sau cu accente revanșarde (uneori se suprapun aceste complemente). Câteodată aceste povețe sunt sursa unor altor rente. Mai consistente și care de obicei se adaugă la câștigurile oficiale.

Consecințele unor astfel de învățături însoțite de o jargonomimie tipică unei persoane cu o intensă trăire a vieții interioare pot fi diversificate și imprevizibile. Așa cum este și viața noatră de zi cu zi: diversificată și imprevizibilă. Indiferent dacă ne referim la socializare, la sport, la artă, la sănătate, la politică sau la divertisment.



Opriți războaiele!