În contextul temperaturilor extreme anunțate de meteorologi, autoritățile locale au activat măsuri speciale pentru protejarea populației. Sătmărenii au la dispoziție spații climatizate, apă potabilă gratuită și zeci de cișmele amplasate în municipiu.

Primăria Municipiului Satu Mare a anunțat un set amplu de măsuri pentru protejarea populației pe durata valului de căldură, în contextul avertizărilor meteorologice de caniculă. Cetățenii sunt invitați să utilizeze punctele medicale de prim ajutor și spațiile climatizate puse la dispoziție de autorități, unde pot beneficia gratuit de apă potabilă și de condiții pentru recuperare termică.

Spații climatizate deschise pentru populație

Pe perioada codurilor portocaliu și roșu de temperaturi ridicate, Primăria a amenajat mai multe puncte de prim ajutor și adăpostire, dotate cu instalații de climatizare și dozatoare cu apă potabilă.

Printre locațiile puse la dispoziția cetățenilor se numără sediul Direcției de Asistență Socială și centrele aflate în subordinea acesteia, precum Centrul Social de Urgență pentru Adulți – Adăpost de Noapte, Centrul Social Prichindel, Centrul Multifuncțional Alter Ego, Centrul de Zi pentru Vârstnici și Centrul Multifuncțional Social Ostrovului. De asemenea, cetățenii se pot răcori în clădirea Primăriei Municipiului Satu Mare și în celelalte instituții din subordine.

Apă gratuită și cișmele în mai multe zone ale orașului

Pentru a combate efectele temperaturilor ridicate, autoritățile au reamintit că în municipiu funcționează numeroase cișmele publice, amplasate în zone intens circulate, precum Spitalul Județean, Piața Libertății, Parcul Grădina Romei, Parcul UFO, Parcul Liniștii, Shopping City, Parcul Cubic și alte cartiere.

Totodată, în piețele agroalimentare Someș, Micro 17, Piața Mică și Piața de vechituri sunt disponibile cișmele și chiuvete, iar porțile cu vapori de apă montate de Apaserv continuă să funcționeze pentru reducerea disconfortului termic.

Recomandările specialiștilor pentru zilele de foc

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” și Direcția de Sănătate Publică Satu Mare recomandă populației să evite deplasările în intervalul 11:00–18:00, să poarte haine lejere și deschise la culoare, pălării și ochelari de soare și să consume zilnic între 1,5 și 2 litri de lichide, fără a aștepta apariția senzației de sete.

Specialiștii avertizează că trebuie evitate alcoolul, băuturile cu multă cofeină sau zahăr și mesele copioase. De asemenea, este important ca persoanele vârstnice, copiii și cei cu afecțiuni cronice să fie supravegheați și hidratați corespunzător.

Atenție sporită pentru copii, vârstnici și persoanele vulnerabile

Autoritățile recomandă ca sugarii și copiii mici să nu fie scoși afară în orele de vârf ale caniculei, iar persoanele în vârstă și cele cu boli cronice să evite deplasările și să își continue tratamentul conform recomandărilor medicilor.

În cazul instituirii Codului Roșu, populația este sfătuită să reducă deplasările la strictul necesar, să consume între 2 și 4 litri de lichide pe zi, să evite expunerea directă la soare și să solicite ajutor medical doar în situațiile care impun intervenții de urgență.

Apel la responsabilitate

Primăria Municipiului Satu Mare îi îndeamnă pe cetățeni să respecte recomandările autorităților și să acorde o atenție deosebită persoanelor vulnerabile din familie sau din vecinătate. În condițiile temperaturilor extreme prognozate pentru următoarele zile, măsurile de prevenție pot face diferența în evitarea incidentelor cauzate de caniculă.