Polițiștii rutieri au depistat mai mulți conducători auto care au încălcat grav legislația rutieră. Trei șoferi s-au urcat la volan sub influența alcoolului, iar un bărbat a fost prins conducând un moped fără să dețină permis de conducere.

Sfârșitul de săptămână a adus mai multe intervenții ale polițiștilor rutieri din județul Satu Mare, care au depistat în trafic persoane ce au pus în pericol siguranța circulației. În urma controalelor efectuate în municipiul Satu Mare, Ardud și Bixad, oamenii legii au întocmit mai multe dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.

Șofer din Doba, prins băut la volan în municipiul Satu Mare

În seara zilei de 26 iunie, în jurul orei 20:25, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Careiului.

La volan se afla un bărbat de 29 de ani, din localitatea Doba. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Moped condus fără permis, descoperit la Ardud

Tot în data de 26 iunie, în jurul orei 17:00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Ardud au oprit pe strada Petőfi Șandor un moped condus de un bărbat de 39 de ani, din Ardud.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Și în acest caz a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Alcoolemie de 0,93 mg/l la Bixad

În dimineața zilei de 27 iunie, în jurul orei 08:50, polițiștii Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș au oprit un autoturism pe Drumul Județean 109L, în localitatea Bixad.

Șoferul, un bărbat de 69 de ani, din Bixad, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, una dintre cele mai ridicate valori înregistrate în această perioadă.

Cercetările continuă pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Încă un șofer băut, depistat în Ardud

În noaptea de 27 spre 28 iunie, în jurul orei 00:20, polițiștii rutieri din Ardud au oprit pentru control un autoturism care circula pe Drumul Național 19A.

La volan se afla un bărbat de 30 de ani, din localitatea Beltiug. Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe numele conducătorului auto a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Polițiștii continuă controalele în trafic

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare atrag atenția că acțiunile de verificare în trafic vor continua și în perioada următoare, pentru depistarea conducătorilor auto care aleg să conducă sub influența alcoolului sau fără a deține permis de conducere.

Astfel de comportamente reprezintă un risc major pentru siguranța tuturor participanților la trafic și sunt sancționate conform prevederilor legale, inclusiv prin întocmirea de dosare penale.