Atmosferă de profundă spiritualitate la Mănăstirea Bixad, unde hramul a adunat ierarhi ai Bisericii, un impresionant sobor de preoți, oficialități locale și județene și numeroși pelerini veniți să se roage împreună.

Mănăstirea Bixad, unul dintre cele mai importante așezăminte monahale din județul Satu Mare, a devenit, cu prilejul hramului, loc de pelerinaj pentru mii de credincioși veniți din întreaga regiune. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată într-o atmosferă de mare sărbătoare duhovnicească de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei.

Trei ierarhi și un impresionant sobor de preoți au slujit împreună

Momentul liturgic a fost marcat de prezența celor trei ierarhi, care au slujit alături de un numeros sobor de preoți și diaconi, oferind credincioșilor o slujbă de o aleasă încărcătură spirituală. Rugăciunea comună, cântările bisericești și solemnitatea întregii ceremonii au transformat hramul într-un eveniment de referință pentru viața religioasă a comunității.

Oficialități și credincioși, împreună la marea sărbătoare

La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai administrației publice locale și județene, care au dorit să fie alături de comunitate în această zi de mare însemnătate spirituală. Printre aceștia s-au numărat europarlamentarul Gheorghe Cârciu, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, primarul comunei Bixad, Lenuța Cornea, primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, fostul prefect Ioan Tibil, precum și alte oficialități.

Curtea mănăstirii și împrejurimile au fost neîncăpătoare pentru mulțimea de credincioși care au participat cu evlavie la Sfânta Liturghie, confirmând încă o dată importanța Mănăstirii Bixad ca reper al credinței ortodoxe din nord-vestul României.

Un hram care unește comunitatea în jurul credinței

Sărbătoarea hramului a reprezentat nu doar un moment de rugăciune, ci și o expresie a unității comunității, reunind ierarhi, clerici, autorități și credincioși într-o manifestare de profundă trăire spirituală. Evenimentul reconfirmă rolul Mănăstirii Bixad în păstrarea tradițiilor ortodoxe și în consolidarea valorilor creștine în județul Satu Mare.