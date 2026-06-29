Duminică, 28 iunie 2026, în cea de-a patra duminică după Rusalii, comunitatea ortodoxă din Mărtinești a trăit un moment cu o profundă încărcătură spirituală. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul , Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a oficiat slujba de punere a pietrei de temelie pentru noua biserică ce urmează să fie construită în parohie.

Ceremonia religioasă a reunit numeroși credincioși veniți să fie martori la începutul unui proiect de suflet pentru întreaga comunitate. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului Psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”, care au contribuit la atmosfera de solemnitate a evenimentului.

Un nou lăcaș de rugăciune pentru comunitate

Preotul paroh Alin Vraja a subliniat importanța acestui moment pentru viața spirituală a credincioșilor din Mărtinești.

„Acest moment reprezintă începutul unei lucrări de mare însemnătate spirituală și comunitară. Noua biserică va deveni un loc al rugăciunii, al comuniunii și al slujirii aproapelui, răspunzând nevoilor pastorale ale comunității și contribuind la păstrarea și promovarea valorilor credinței creștin-ortodoxe”, a declarat părintele Alin Vraja.

Acesta a arătat că ridicarea noului sfânt lăcaș reprezintă nu doar un proiect de construcție, ci și o investiție în viitorul spiritual al comunității.

Mulțumire și recunoștință

Parohul a evidențiat că evenimentul a fost și un prilej de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra comunității, dar și de recunoștință față de toți cei care sprijină edificarea noii biserici.

„Evenimentul constituie un prilej de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra comunității și de recunoștință față de toți cei care, prin rugăciune, sprijin material sau implicare directă, contribuie la edificarea acestui sfânt lăcaș”, a transmis părintele Alin Vraja.

Prin sfințirea pietrei de temelie, comunitatea din Mărtinești a făcut primul pas către ridicarea unei biserici care va deveni, în anii următori, un reper al vieții religioase și al unității credincioșilor din localitate.