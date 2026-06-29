Construcția parcării cu șase niveluri și 158 de locuri de parcare a intrat în ultima etapă de execuție, iar autoritățile anunță că investiția va fi finalizată până la sfârșitul acestui an.

Lucrările la parcarea etajată de pe strada Mihail Kogălniceanu au intrat în linie dreaptă, proiectul apropiindu-se de finalizare. Investiția, așteptată de mulți șoferi și locuitori ai municipiului, va aduce un plus semnificativ infrastructurii urbane și va contribui la decongestionarea uneia dintre cele mai aglomerate zone ale orașului.

Șase niveluri și 158 de locuri de parcare

Noua parcare este construită pe șase niveluri și va pune la dispoziția conducătorilor auto 158 de locuri de parcare. Proiectul se află în faza finală de execuție, iar autoritățile estimează că lucrările vor fi încheiate până la sfârșitul anului.

Realizarea acestei investiții reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii urbane și în adaptarea orașului la nevoile tot mai mari de mobilitate și accesibilitate.

Soluție pentru centrul istoric

Odată cu darea în folosință a parcării, autoritățile își propun să rezolve deficitul locurilor de parcare din zona istorică a municipiului, una dintre cele mai frecventate atât de localnici, cât și de turiști.

Noua facilitate va reduce presiunea asupra străzilor din centrul orașului, va fluidiza traficul și va oferi șoferilor o alternativă modernă și sigură pentru parcarea autoturismelor.

Un proiect cu impact asupra mobilității urbane

Finalizarea parcării etajate de pe strada Mihail Kogălniceanu marchează încă un pas în direcția dezvoltării infrastructurii municipale. Prin această investiție, administrația locală urmărește să îmbunătățească mobilitatea urbană, să crească accesibilitatea în centrul istoric și să ofere condiții mai bune atât locuitorilor, cât și vizitatorilor orașului.