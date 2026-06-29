DRÄXLMAIER Group România își extinde activitatea de producție și lansează una dintre cele mai ample campanii de recrutare din județ. Primăria Satu Mare salută investiția și încurajează sătmărenii aflați în căutarea unui loc de muncă să profite de această oportunitate.

Vești bune pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă stabil. DRÄXLMAIER Group România își extinde activitatea de producție la fabrica din Satu Mare și anunță disponibilitatea a 600 de posturi pentru operatori în producție, oferind un pachet salarial și de beneficii competitiv. Inițiativa este susținută și de Primăria Municipiului Satu Mare, care subliniază importanța investițiilor private în dezvoltarea economică a comunității și în crearea de noi locuri de muncă.

600 de posturi disponibile într-o companie de referință

DRÄXLMAIER Group România continuă să investească în dezvoltarea capacităților de producție din Satu Mare și caută să își mărească echipa cu 600 de operatori în producție. Compania este unul dintre cei mai importanți angajatori din județ, având o contribuție semnificativă la economia locală și oferind, de-a lungul anilor, oportunități profesionale pentru mii de sătmăreni.

Reprezentanții administrației locale consideră că extinderea activității companiei reprezintă o veste excelentă pentru piața muncii și un semnal pozitiv privind atractivitatea municipiului pentru investitori.

Beneficii atractive pentru noii angajați

Persoanele care aleg să se alăture echipei DRÄXLMAIER vor beneficia de un pachet consistent de avantaje, printre care:

al 13-lea salariu;

patru bonusuri anuale și bonus de productivitate;

tichete de masă în valoare de 45 de lei și tichete de vacanță;

asigurare medicală și asigurare de viață privată;

transport gratuit pe rutele stabilite sau transport subvenționat;

contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Aceste beneficii completează oferta unei companii recunoscute pentru stabilitatea și perspectivele de dezvoltare profesională pe care le oferă angajaților săi.

Cum pot aplica cei interesați

Cei care doresc să ocupe unul dintre cele 600 de posturi disponibile pot obține informații suplimentare apelând numerele de telefon 0361 732 732, 0799 008 225 sau 0361 403 101.

CV-urile pot fi depuse direct la sediul companiei, situat pe strada Vulturului nr. 34, Satu Mare.

Reprezentanții DRÄXLMAIER îi încurajează pe toți cei interesați să aplice cât mai curând și să profite de oportunitatea de a face parte dintr-o companie internațională care continuă să investească în dezvoltarea producției și în oamenii din Satu Mare.